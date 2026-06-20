O Brasil encerrou novas rodadas de negociação comercial e passou a ter autorização para ampliar a exportação de produtos agropecuários para a China e para o Panama, conforme nota conjunta divulgada na quarta-feira (17) pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE). A medida abre espaço para diversificação da pauta exportadora brasileira e reforça a inserção do país em mercados estratégicos.

No caso chinês, as autoridades sanitárias liberaram a entrada de polpas de frutas e de frutas congeladas produzidas no Brasil. Segundo o comunicado oficial, a decisão tende a fortalecer o setor de fruticultura nacional, ampliando possibilidades de comercialização e agregando valor à cadeia produtiva, especialmente em regiões exportadoras.

Já para o Panamá, o acordo sanitário prevê a autorização para exportação de sementes de coco e de café. O governo brasileiro avalia que a abertura desse novo fluxo comercial pode favorecer pequenos e médios produtores, além de estimular nichos agrícolas com potencial de crescimento em mercados internacionais.

O governo também destacou a relevância do mercado chinês para o agronegócio nacional. Apenas em 2025, as vendas do setor agropecuário brasileiro para a China ultrapassaram a marca de US$ 55 bilhões, consolidando o país asiático como principal parceiro comercial do Brasil nesse segmento.

Entre os produtos mais exportados estão carnes, soja e derivados, além de itens do setor florestal. A ampliação recente da lista de produtos habilitados tende a reforçar ainda mais esse fluxo comercial, embora ainda não haja previsão oficial para início dos embarques das novas categorias.

Apesar do avanço nas negociações, o comunicado não detalha volumes esperados, empresas autorizadas ou exigências logísticas específicas. Também não foram informados prazos para implementação nem estimativas de impacto regional direto, o que mantém parte dos efeitos econômicos ainda em avaliação pelo governo e pelo setor produtivo.