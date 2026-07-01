Existem determinadas regras no trânsito que muito motorista não se atenta e isso pode pesar no bolso. Ter carro não é apenas dirigir pelas ruas, é preciso ter cuidado, com a própria segurança, todos ao redor e também com punições que possam até render pontos na CNH, como é o caso da “regra da direita”.

Antes de tudo, é importante entender que a chamada regra da direita é um dos princípios fundamentais para definir a preferência de passagem em cruzamentos sem qualquer tipo de sinalização. Ela é aplicada quando não existe semáforo, placa de “PARE” ou de “Dê a Preferência”, garantindo mais segurança e organização no trânsito.

De acordo com o Artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), quando dois veículos se aproximam de um cruzamento não sinalizado por vias que se cruzam, terá preferência de passagem o condutor que estiver vindo pela direita do outro motorista.

Créditos: Fernando Frazão/Agência Brasil

Como funciona nas ruas?

Imagine que você está dirigindo e chega a um cruzamento sem placas ou semáforo.

Observe a via que cruza a sua.

Se houver um veículo vindo pela sua direita, ele tem a preferência, e você deve aguardar sua passagem.

Se o veículo estiver vindo pela sua esquerda, a preferência é sua, cabendo ao outro motorista esperar.

Quando a regra da direita não se aplica?

Essa norma vale apenas em cruzamentos totalmente sem sinalização. O próprio CTB estabelece situações em que outras prioridades prevalecem.

Rodovias: quem já está circulando pela rodovia tem preferência sobre os veículos que pretendem ingressar nela.

Rotatórias: o veículo que já está trafegando pela rotatória sempre possui prioridade em relação àquele que deseja entrar.

Na prática, a regra da direita funciona como um critério de preferência para cruzamentos entre ruas comuns que não possuem qualquer tipo de controle de tráfego.

O que pode acontecer com quem desrespeita a regra?

Não conceder preferência ao veículo que vem pela direita em um cruzamento sem sinalização configura infração grave, conforme prevê o Artigo 215 do CTB.

As penalidades são:

Multa: R$ 195,23;

R$ 195,23; Pontuação: 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH); Natureza: infração grave.

Importante ficar atento

A autuação pode ocorrer mesmo que não haja acidente ou colisão. Basta que o agente de trânsito constate que o motorista deixou de respeitar a preferência prevista na legislação.

Além disso, por se tratar de uma infração grave, a penalidade não pode ser convertida automaticamente em advertência por escrito, benefício que pode ser aplicado apenas em determinadas infrações leves ou médias.

Mais do que evitar multa e pontos na CNH, respeitar a regra da direita ajuda a prevenir colisões laterais, um dos tipos de acidente mais frequentes e perigosos em áreas urbanas.

Por fim, independentemente de quem tenha a preferência, o Artigo 44 do CTB determina que todo condutor reduza a velocidade ao se aproximar de um cruzamento e dirija com atenção e prudência. Afinal, a segurança no trânsito deve estar sempre acima de qualquer prioridade de passagem.