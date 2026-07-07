Estar atento a todas as informações sobre o Bolsa Família é fundamental, até mesmo para as questões envolvendo a saúde. Sobre esse tema, chega uma importante atualização sobre o acompanhamento nesta cidade brasileira.

Os beneficiários do Bolsa Família em Fortaleza ganharam mais tempo para cumprir uma das exigências obrigatórias do programa. O Ministério da Saúde prorrogou até 15 de julho o prazo para o acompanhamento das condicionalidades da saúde referentes ao primeiro semestre de 2026.

Inicialmente, o procedimento deveria ser realizado até 30 de junho, mas a data foi estendida para ampliar o atendimento e aumentar a cobertura entre as famílias atendidas.

Créditos: Agência Brasil/Lyon Santos/ MDS

Processo fundamental para manter os pagamentos do benefício

O acompanhamento é indispensável para a manutenção do benefício e deve ser realizado por públicos específicos. Crianças menores de 7 anos precisam passar pela atualização da caderneta de vacinação e pela avaliação de crescimento e desenvolvimento.

Já mulheres entre 14 e 44 anos devem realizar o acompanhamento nutricional e outros cuidados de saúde. Gestantes e puérperas também precisam manter o pré-natal e o acompanhamento recomendado durante a gestação e o período de amamentação.

De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, 467.978 beneficiários têm perfil para realizar o acompanhamento neste primeiro semestre de 2026.

Até o momento, 290.898 pessoas já cumpriram a exigência, o que representa uma cobertura de 62,16%. Outros 177.080 beneficiários, equivalente a 37,8% do público-alvo, ainda precisam comparecer a uma unidade de saúde antes do fim do prazo.

A Secretaria Municipal da Saúde destaca que o comparecimento é fundamental para garantir a continuidade do pagamento do Bolsa Família e reforçar o monitoramento das condições de saúde das famílias. A ação também busca ampliar a cobertura do acompanhamento em regiões onde a adesão ainda é considerada baixa.

Para realizar o procedimento, os beneficiários devem procurar a unidade de saúde mais próxima, levando um documento de identificação, o cartão do Bolsa Família ou o Número de Identificação Social (NIS), a caderneta de vacinação das crianças, a caderneta da gestante, quando houver, além de outros documentos que possam ser solicitados pela equipe de saúde.