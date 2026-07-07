A Seleção Brasileira foi mandada de volta para casa pela Noruega, após ser derrotada por 2 a 1, nas oitavas de final da Copa do Mundo. O mesmo não se pode dizer da Bélgica, que goleou os EUA, por 4 a 1, e segue na disputa do Mundial. Entre os destaques do selecionado europeu, está um jogador que custa menos que Lucas Paquetá, destaque do Brasil.

Estamos falando de Charles De Ketelaere, atacante que pertence a Atalanta, da Itália. O atleta esteve em campo na vitória dos belgas sobre os americanos, e de quebra foi autor de dois gols na goleada.

Por incrível que pareça, o jogador tem um “valor acessível” em termos de mercado da bola. De acordo com o portal Transfermarkt, De Ketelaere está avaliado em 30 milhões de euros (R$ 175 milhões). Esse valor é menor em relação ao preço pago pelo Flamengo para repatriar Lucas Paquetá, que esteve no Mundial pela Seleção Brasileira.

Créditos: Rafael Ribeiro/CBF

Quanto Paquetá custou aos cofres do Flamengo?

Em janeiro, o Flamengo oficializou a contratação de Lucas Paquetá junto ao West Ham, da Inglaterra, por 42 milhões de euros (aproximadamente R$ 260 milhões na época). O valor fez do meia o reforço mais caro da história do clube e também do futebol brasileiro. Um valor acima do válido pelo goleador da Bélgica.

Paquetá disse adeus a Copa junto com a Seleção Brasileira

O meia Lucas Paquetá se manifestou nas redes sociais após a eliminação da Seleção Brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Fora da partida decisiva por causa de uma lesão, o jogador do Flamengo afirmou que a dor de ver o sonho do título acabar foi maior do que o sofrimento causado pelo problema físico.

Em publicação no Instagram, Paquetá disse que gostaria de ter ajudado os companheiros dentro de campo, mas ressaltou que isso não foi possível devido à contusão. O camisa 8 destacou que o grupo se dedicou ao máximo durante o Mundial, embora o desempenho não tenha sido suficiente para evitar a eliminação.

Paquetá sofreu uma lesão na parte posterior da coxa esquerda durante a partida contra o Japão, na fase 16 avos de final. O problema o tirou do confronto contra a Noruega, pelas oitavas de final, obrigando o técnico Carlo Ancelotti a reorganizar o meio-campo. Para a vaga do flamenguista, o treinador optou por escalar Gabriel Martinelli.

As chances de recuperação do jogador ainda durante a Copa já eram consideradas reduzidas. Até o momento, o Flamengo não divulgou uma previsão oficial para o retorno de Paquetá aos gramados.