A Argentina entra em campo nesta terça-feira (7), em Atlanta, para encarar o Egito em um duelo inédito na história das Copas do Mundo. Esse duelo válido pelas oitavas de final representa a chance de nossos hermanos seguirem na busca pelo Tetra, enquanto a seleção afriacana sonha com uma passagem inédita para as quartas de final.

Pegando carona neste duelo decisivo, perguntamos para a Inteligência Artificial Gemini, quem vai ficar com a classificação, com direito a antecipação do placar da partida.

Como chegam as equipes para o duelo

A equipe sul-americana chega embalada por uma impressionante sequência de 11 vitórias consecutivas e confirma o favoritismo após uma campanha impecável na fase de grupos, com três triunfos e atuações convincentes sob o comando de Lionel Scaloni.

O Egito, por sua vez, mostrou força ao garantir a segunda colocação do Grupo G e chega às oitavas de final disposto a surpreender. A seleção africana se destaca pela organização defensiva e aposta em transições rápidas para tentar explorar os espaços deixados pelos argentinos.

O que diz a IA sobre a partida

Segundo o Gemini, a tendência é de uma partida com maior posse de bola da Argentina, enquanto os egípcios devem adotar uma postura mais cautelosa, buscando oportunidades nos contra-ataques. A capacidade do Egito de conter o setor criativo argentino será um dos fatores decisivos para o andamento do confronto.

Palpite da IA: classificação da Argentina

De acordo com a IA, pelo momento vivido e pela qualidade do elenco, a Argentina aparece como favorita para avançar às quartas de final. A expectativa é de uma vitória por 2 a 0, resultado que manteria viva a caminhada da atual campeã em busca do bicampeonato mundial consecutivo.