O sonho dos Estados Unidos chegou ao fim na Copa do Mundo, os donos da casa foram goleados por 4 a 1 diante da Bélgica e disseram adeus ao Mundial na fase oitavas de final. Quem acompanhou a partida, ficou impressionado com um erro cometido pelo goleiro dos americanos, um atleta que pertence ao Grupo City.

Os Estados Unidos viveram um momento decisivo e negativo na derrota para a Bélgica. Em uma saída de bola desastrosa, o goleiro Matt Freese cometeu um erro que originou o terceiro gol da equipe europeia, lance que rapidamente viralizou entre os torcedores, especialmente os brasileiros.

O goleiro dos Estados Unidos kkkkkkkkkk — Larissa (@Lari_etc) July 7, 2026

A falha aconteceu aos 11 minutos do segundo tempo, quando Freese deixou a área para interceptar um lançamento. Inicialmente, o arqueiro conseguiu evitar que Charles De Ketelaere chegasse à bola, mas perdeu o controle da jogada na sequência.

Atrapalhado, o goleiro acabou entregando a posse nos pés de Hans Vanaken. Livre de marcação e com o gol vazio à sua frente, o meio-campista belga apenas finalizou para ampliar a vantagem da Bélgica.

Jogador pertence ao mesmo grupo que controla o Bahia

Matt Freese é jogador que atua na MLS, a liga de futebol dos Estados Unidos. A arqueiro veste a camisa do New York City. A equipe pertence ao City Football Group (CFG), conglomerado que controla diversos clubes ao redor do mundo (inclusive o Bahia). O grupo é o acionista majoritário da equipe norte-americana, detendo 80% das ações.

Fundado em 2013, o clube nasceu por meio de uma parceria entre o City Football Group e a tradicional franquia de beisebol New York Yankees, que mantém os 20% restantes da participação societária.

Bahia sofre com goleiros na temporada 2026

Um caso curioso envolve o Bahia, que também faz parte do Grupo City e anda sofrendo com a posição Goleiro na temporada, principalmente pela lesões que vem assombrando a meta do Tricolor.

Prova disso veio em maio, quando o Bahia informou que o goleiro Léo Vieira seria submetido a uma cirurgia após sofrer uma ruptura completa do tendão patelar do joelho direito. A lesão ocorreu durante a derrota por 3 a 2 para o Coritiba, pelo Brasileirão.

O arqueiro se machucou ainda no primeiro tempo da partida e precisou deixar o gramado. A expectativa é que Léo Vieira não volte a atuar em 2026, já que o tempo de recuperação para esse tipo de lesão costuma ser longo.

Titular da equipe desde o fim de março, Léo assumiu a posição após Ronaldo também ter um problema com lesão, sofrendo uma luxação no cotovelo.