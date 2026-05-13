Os beneficiários do Bolsa Família precisam estar cientes das regras referentes à atualização do Cadastro Único (CadÚnico). O prazo para a atualização permanece em até 24 meses, ou sempre que houver mudanças nas informações da família.

Caso o registro esteja vencido ou apresente inconsistências, a família será convocada para realizar a atualização. A atualização do CadÚnico é essencial para garantir que as informações estejam corretas e atualizadas, permitindo que os beneficiários continuem a ter acesso aos programas sociais.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) esclarece que as famílias já cadastradas não precisam realizar um novo cadastro, pois as informações foram migradas automaticamente para o novo sistema.

Documentação necessária

Com o novo sistema do CadÚnico, o CPF passa a ser o principal identificador das pessoas cadastradas, tornando-se obrigatório para inclusão e atualização dos dados. O NIS continuará existindo, mas deixará de ser a identificação principal.

Para realizar o cadastro, é necessário apresentar documentos como CPF, RG, certidão de nascimento e comprovante de residência. As famílias beneficiárias do Bolsa Família devem manter o cadastro atualizado e serão convocadas entre 18 e 24 meses após a última atualização.

O não comparecimento pode resultar em bloqueio ou perda do benefício. Pessoas que moram sozinhas também podem se cadastrar, desde que o atendimento seja feito no próprio domicílio e com apresentação de documento oficial com foto.

A inscrição e atualização do CadÚnico devem ser realizadas presencialmente por um entrevistador social em unidades do CRAS ou postos de atendimento. Em áreas rurais, equipes podem fazer mutirões com dispositivos móveis para facilitar o acesso da população.

O novo sistema também conta com mecanismos para combater fraudes, integrando dados e facilitando a identificação de inconsistências cadastrais. O governo reforça que o cadastro e a atualização são totalmente gratuitos, e a população não deve pagar intermediários para realizar o serviço.