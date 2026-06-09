Fato importante para muitos beneficiários do Bolsa Família. Trata-se de uma notícia envolvendo o pagamento do benefício, que já pode ser consultado através do aplicativo Caixa Tem, facilitando a vida de milhões de famílias.
Os beneficiários do Bolsa Família poderão consultar, na manhã desta terça-feira (9), as informações referentes à parcela de junho. A liberação dos dados gera expectativa entre milhões de famílias atendidas pelo programa, principalmente por conta dos benefícios adicionais que podem aumentar significativamente o valor recebido.
Atualmente, o programa atende cerca de 19 milhões de famílias em todo o país. Todos os meses, os beneficiários acompanham a abertura da consulta para verificar o valor da parcela, a data de pagamento, a composição do benefício e possíveis pendências cadastrais.
Consulta pode ser feita pelos aplicativos
As informações da parcela estarão disponíveis nos aplicativos Bolsa Família e Caixa Tem, compatíveis com dispositivos Android e iOS. Após acessar a conta, o beneficiário poderá conferir detalhes como:
- Valor da parcela de junho;
- Benefícios complementares incluídos no pagamento;
- Situação cadastral da família;
- Possíveis bloqueios, suspensões ou pendências;
- Data prevista para o depósito;
- Comunicados do Governo Federal;
- Necessidade de atualização cadastral.
A orientação é que os beneficiários consultem regularmente os aplicativos, especialmente aqueles que realizaram alterações recentes no Cadastro Único (CadÚnico) ou receberam notificações relacionadas à revisão de dados.
Calendário de junho começa no dia 17
O cronograma de pagamentos seguirá o modelo tradicional, com depósitos escalonados de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Os pagamentos terão início em 17 de junho e serão concluídos em 30 de junho.
|Final do NIS
|Data de pagamento
|1
|17 de junho
|2
|18 de junho
|3
|19 de junho
|4
|22 de junho
|5
|23 de junho
|6
|24 de junho
|7
|25 de junho
|8
|26 de junho
|9
|29 de junho
|0
|30 de junho
Possibilidade de antecipação em situações de emergência
Outro ponto que costuma despertar atenção é a antecipação dos pagamentos para municípios que enfrentam situações de emergência ou calamidade pública reconhecidas pelo Governo Federal.
Nesses casos, todos os beneficiários das cidades contempladas podem receber a parcela já no primeiro dia do calendário, independentemente do final do NIS.
A medida normalmente é aplicada em regiões afetadas por eventos como:
- Enchentes;
- Inundações;
- Deslizamentos de terra;
- Tempestades severas;
- Períodos de seca prolongada;
- Outros desastres naturais.
A relação oficial dos municípios beneficiados costuma ser divulgada próximo ao início dos pagamentos.
Benefícios adicionais aumentam o valor recebido
Embora o valor mínimo garantido pelo programa permaneça em R$ 600 em 2026, muitas famílias recebem quantias superiores graças aos benefícios complementares previstos pelo Bolsa Família.
Entre os adicionais estão os pagamentos destinados a:
- Crianças na primeira infância;
- Gestantes;
- Nutrizes;
- Crianças e adolescentes.
Dependendo da composição familiar, os valores podem ultrapassar facilmente R$ 1 mil por mês, tornando os adicionais uma importante fonte de renda para milhões de brasileiros.
Regras para receber o Bolsa Família
Para ingressar no programa, a família deve possuir renda mensal de até R$ 218 por pessoa e estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).
No entanto, a inscrição no cadastro não garante a entrada automática no benefício. As informações passam por análise do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, responsável por definir quais famílias atendem aos critérios exigidos pelo programa.
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