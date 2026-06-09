Fato importante para muitos beneficiários do Bolsa Família. Trata-se de uma notícia envolvendo o pagamento do benefício, que já pode ser consultado através do aplicativo Caixa Tem, facilitando a vida de milhões de famílias.

Os beneficiários do Bolsa Família poderão consultar, na manhã desta terça-feira (9), as informações referentes à parcela de junho. A liberação dos dados gera expectativa entre milhões de famílias atendidas pelo programa, principalmente por conta dos benefícios adicionais que podem aumentar significativamente o valor recebido.

Atualmente, o programa atende cerca de 19 milhões de famílias em todo o país. Todos os meses, os beneficiários acompanham a abertura da consulta para verificar o valor da parcela, a data de pagamento, a composição do benefício e possíveis pendências cadastrais.

Créditos: Arquivos/Agência Brasil

Consulta pode ser feita pelos aplicativos

As informações da parcela estarão disponíveis nos aplicativos Bolsa Família e Caixa Tem, compatíveis com dispositivos Android e iOS. Após acessar a conta, o beneficiário poderá conferir detalhes como:

Valor da parcela de junho;

Benefícios complementares incluídos no pagamento;

Situação cadastral da família;

Possíveis bloqueios, suspensões ou pendências;

Data prevista para o depósito;

Comunicados do Governo Federal;

Necessidade de atualização cadastral.

A orientação é que os beneficiários consultem regularmente os aplicativos, especialmente aqueles que realizaram alterações recentes no Cadastro Único (CadÚnico) ou receberam notificações relacionadas à revisão de dados.

Calendário de junho começa no dia 17

O cronograma de pagamentos seguirá o modelo tradicional, com depósitos escalonados de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Os pagamentos terão início em 17 de junho e serão concluídos em 30 de junho.

Final do NIS Data de pagamento 1 17 de junho 2 18 de junho 3 19 de junho 4 22 de junho 5 23 de junho 6 24 de junho 7 25 de junho 8 26 de junho 9 29 de junho 0 30 de junho

Possibilidade de antecipação em situações de emergência

Outro ponto que costuma despertar atenção é a antecipação dos pagamentos para municípios que enfrentam situações de emergência ou calamidade pública reconhecidas pelo Governo Federal.

Nesses casos, todos os beneficiários das cidades contempladas podem receber a parcela já no primeiro dia do calendário, independentemente do final do NIS.

A medida normalmente é aplicada em regiões afetadas por eventos como:

Enchentes;

Inundações;

Deslizamentos de terra;

Tempestades severas;

Períodos de seca prolongada;

Outros desastres naturais.

A relação oficial dos municípios beneficiados costuma ser divulgada próximo ao início dos pagamentos.

Benefícios adicionais aumentam o valor recebido

Embora o valor mínimo garantido pelo programa permaneça em R$ 600 em 2026, muitas famílias recebem quantias superiores graças aos benefícios complementares previstos pelo Bolsa Família.

Entre os adicionais estão os pagamentos destinados a:

Crianças na primeira infância;

Gestantes;

Nutrizes;

Crianças e adolescentes.

Dependendo da composição familiar, os valores podem ultrapassar facilmente R$ 1 mil por mês, tornando os adicionais uma importante fonte de renda para milhões de brasileiros.

Regras para receber o Bolsa Família

Para ingressar no programa, a família deve possuir renda mensal de até R$ 218 por pessoa e estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

No entanto, a inscrição no cadastro não garante a entrada automática no benefício. As informações passam por análise do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, responsável por definir quais famílias atendem aos critérios exigidos pelo programa.