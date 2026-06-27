Ter o Bolsa Família é sem dúvida importante para muitos, mas outros benefícios podem ser alcançados, dependendo de determinadas regras, junto com o famoso programa. Prova disso é um benefício entregue para muitos cidadãos no Paraná.

O Comida Boa é um programa de transferência de renda do Governo do Paraná criado para reforçar a segurança alimentar de famílias em situação de vulnerabilidade social.

O benefício consiste no pagamento mensal de R$ 80, depositados sempre no dia 25 por meio de um Cartão Alimentação. O valor não pode ser sacado em dinheiro e deve ser utilizado exclusivamente em supermercados, mercados, empórios e outros estabelecimentos credenciados.

Créditos: Geraldo Bubniak/AEN/Prefeitura do Paraná

Quem pode receber o benefício?

Para ter direito ao Comida Boa, é necessário estar inscrito e com o Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) atualizado, além de possuir renda familiar per capita de até R$ 218.

Atualmente, a folha de pagamento do programa contempla 112,5 mil famílias por mês. A prioridade é dada às famílias que não recebem o Bolsa Família.

No entanto, havendo disponibilidade orçamentária, também podem ser incluídas famílias beneficiárias do programa federal que atendam a critérios específicos previstos em lei, como ter crianças em situação de trabalho infantil ou filhos de até um ano de idade.

Como funciona o acesso ao programa?

A inclusão no Comida Boa ocorre de forma automática, sem necessidade de inscrição específica ou solicitação do benefício. A cada 90 dias, o governo realiza uma revisão da folha de pagamentos.

Caso a família atenda aos critérios e seja selecionada, um cartão é emitido e encaminhado à Secretaria de Assistência Social do município, que posteriormente o distribui aos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) para entrega aos beneficiários.

A consulta pode ser feita pela internet utilizando o número do CPF. O sistema também permite verificar o local de retirada do cartão e os estabelecimentos credenciados para utilização do benefício.

Em caso de dificuldades na utilização do cartão, perda, danos ou esquecimento da senha, os beneficiários podem entrar em contato pelo telefone 0800 disponibilizado pelo programa.

Até quando o benefício é pago?

A permanência no programa é reavaliada a cada 90 dias. As famílias que deixam de cumprir os critérios de concessão e priorização deixam de receber o benefício. As revisões da folha de pagamentos acontecem nos meses de março, junho, setembro e dezembro.

Os valores depositados no cartão podem ser utilizados por até 90 dias após a data do último crédito. A consulta do último depósito também pode ser feita utilizando o CPF.

Caso a última concessão registrada seja, por exemplo, em setembro de 2025, o beneficiário receberá os créditos por três meses consecutivos, até novembro de 2025, e terá mais 90 dias para utilizar o saldo disponível.