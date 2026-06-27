Depois de perder peça importante para o Crystal Palace, da Inglaterra, o Santos avalia a possibilidade de mais uma saída. Recentemente, o clube paulista recebeu uma oferta do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por Mateus Xavier, de 18 anos de idade, mais uma cria das categorias de base alvinegras.

Conforme noticiou o portal Uol, a proposta da agremiação europeia pode chegar a 5 milhões de dólares, quantia que na cotação atual equivale a R$ 26 milhões. Atravessando uma grave crise financeira, o Peixe analisa com atenção a investida e vê com bons olhos a transferência do garoto.

A diretoria santista precisa vender atletas para fazer dinheiro e pagar salários dos jogadores do plantel comandado pelo técnico Cuca. Além disso, a entrada de grana na janela de transferências é importante para honrar outros compromissos e evitar sofrer um transfer ban da Fifa, que impediria o registro de novos atletas.

Para se ter uma ideia da situação, no primeiro semestre as contas foram fechadas com um déficit de R$ 50 milhões. Já a dívida total da agremiação da Vila Belmiro chegou a R$ 1,1 bilhão, o que preocupa e muito o torcedor alvinegro.

Créditos: Reinaldo Campos/ Santos

Santos perdeu peça importante para o Crystal Palace

Do lado de fora do gramado, o Peixe sofreu a baixa de Fernando Ziskind, head scout do clube. O profissional, um dos destaques nos bastidores do CT Rei Pelé, acertou sua saída para o Crystal Palace, da Inglaterra. Ele reforçará o departamento de scouting da agremiação da Premier League.

Fernando era um dos responsáveis pelo setor de análise e captação de jogadores, tanto das categorias de base quanto do profissional. A equipe montada pelos britânicos irá atuar com foco no futebol sul-americano. Além de Ziskind, Rodrigo Carvalho, profissional que exercia a função de head scout no Vitória, também prestará serviços ao Palace.