Beneficiários do Bolsa Família em Teresina têm até 30 de junho para realizar o acompanhamento obrigatório de saúde referente ao primeiro semestre de 2026 nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). De acordo com a Secretaria de Assistência Social de Teresina (Semcaspi), 51.904 pessoas ainda não fizeram a atualização, que é exigida para a manutenção do benefício.

Segundo a pasta, apenas 66% dos 152.642 beneficiários da capital já cumpriram a etapa. A atualização é uma exigência do governo federal e o não comparecimento pode resultar em bloqueio ou suspensão do pagamento.

Devem realizar o acompanhamento gestantes, lactantes, mulheres de 14 a 44 anos e crianças com menos de sete anos. Esses grupos precisam passar pelo procedimento duas vezes ao ano, entre janeiro e junho e entre julho e dezembro, com ações como pré-natal, avaliação nutricional e atualização da caderneta de vacinação.

A Semcaspi reforça que equipes dos CRAS também realizam busca ativa das famílias. No atendimento, é necessário apresentar documento de identificação, cartão da gestante (quando houver) e caderneta de vacinação. Ao chegar à UBS, o beneficiário deve informar que faz parte do Bolsa Família para ser direcionado ao setor responsável.

Créditos: Agência Brasil

Bolsa Família de junho será pago até o dia 30

A Caixa Econômica Federal iniciou na quarta-feira (17) os pagamentos de junho de 2026 do Bolsa Família. Nesta primeira etapa, receberam os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) final 1.

O pagamento do benefício ocorre nos últimos 10 dias úteis de cada mês, de forma escalonada, conforme o final do NIS. Apenas em dezembro há alteração no cronograma, com antecipação das datas. Para conferir o dia correto, o beneficiário deve observar o último dígito do NIS, presente no cartão do programa.

Confira o calendário do Bolsa Família em junho de 2026: final do NIS 1 (17/6), 2 (18/6), 3 (19/6), 4 (22/6), 5 (23/6), 6 (24/6), 7 (25/6), 8 (26/6), 9 (29/6) e 0 (30/6).

Ao longo do ano, os pagamentos seguem o seguinte cronograma: julho (20/7 a 31/7), agosto (18/8 a 31/8), setembro (17/9 a 30/9), outubro (19/10 a 30/10), novembro (16/11 a 30/11) e dezembro (10/12 a 23/12).