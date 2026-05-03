Em 2026, o programa Bolsa Família oferece um adicional de R$ 150 para famílias que atendem às condições do Benefício Primeira Infância. Esse valor é somado ao benefício mínimo de R$ 600 por núcleo familiar e é destinado a famílias com crianças de até seis anos incompletos.

Condições para Receber o Adicional

Para ter direito ao adicional de R$ 150, as famílias devem estar inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e ter pelo menos uma criança de zero a seis anos incompletos registrada. Além disso, é necessário manter o calendário nacional de vacinação atualizado e realizar o acompanhamento nutricional das crianças menores de sete anos.

Para gestantes, é exigido que o pré-natal seja realizado regularmente, garantindo que a saúde da mãe e do bebê esteja em dia. Outra condição importante é que crianças e adolescentes de 4 a 17 anos devem cumprir a frequência escolar mínima estabelecida pelo programa.

O não cumprimento dessas exigências pode resultar no bloqueio do valor adicional, o que reforça a necessidade de que as famílias estejam atentas às obrigações para garantir o recebimento do benefício.

Valores dos Benefícios

Os benefícios do Bolsa Família são cumulativos, permitindo que uma família receba diferentes adicionais, desde que cada integrante atenda aos critérios estabelecidos. Além do adicional de R$ 150 por criança de 0 a 6 anos, o programa também oferece R$ 50 por integrante de 7 a 18 anos incompletos, gestantes e nutrizes.

Para bebês de até 7 meses, há um benefício específico de R$ 50, aumentando assim o suporte financeiro às famílias. Esses valores cumulativos são fundamentais para auxiliar as famílias em situação de vulnerabilidade social, pois proporcionam recursos que ajudam a atender necessidades básicas, como alimentação, saúde e educação.

O Bolsa Família atua como uma ferramenta essencial para garantir que essas famílias tenham acesso a condições mínimas de sobrevivência e desenvolvimento.