A cidade que detém o título de “mais sustentável do Brasil” oferece transporte público gratuito para sua população. Trata-se de São Caetano do Sul, no ABC Paulista, que desde 2023 permite com que as pessoas circulem pelo território com tarifa zero nos ônibus.

De acordo com a lei que institui a gratuidade, os custos são pagos por recursos decorrentes de multas de trânsito, além de outras receitas, como publicidade nos veículos e vendas de créditos de carbono. Foram arrecadados R$ 46,2 milhões com essas fontes em 2024 e R$ 55,6 milhões em 2025.

Contudo, a superlotação dos ônibus passou a ser um problema para a prefeitura. Antes do início do programa, eram realizadas 20 mil viagens diárias. Após a oficialização, esse número saltou para 80 mil. Por conta desse aumento, a administração atual decidiu restringir o serviço.

Créditos: Prefeitura São Caetano do Sul

De agora em diante, somente os moradores do município, mediante comprovação, poderão andar de graça. Na avaliação da prefeitura, houve um “mau dimensionamento” do programa Tarifa Zero. Foi projetado um aumento de 50% no número de passageiros, mas na realidade se tornou 300%.

“Estudos da gestão municipal à época da implementação indicavam que, com a gratuidade, havia possibilidade de aumento de até 50% do número de passageiros. No entanto, a realidade mostra que este aumento foi muito além”, afirmou o órgão municipal.

Cidade mais sustentável do Brasil

São Caetano do Sul ficou com o primeiro lugar do Ranking de Cidades Sustentáveis da Bright Cities, que elegeu os municípios mais sustentáveis do Brasil. A Bright Cities é uma plataforma de diagnóstico para cidades que trabalha com mais de 100 indicadores relacionados à ISO 37120 e ODS.

“A Norma ISO 37120 é um padrão internacional que estabelece indicadores e metodologias para medir e avaliar o desempenho dos serviços e da qualidade de vida em áreas urbanas”. A cidade paulista se destacou dentre as demais nos quesitos prosperidade, gestão, bem-estar, segurança, infraestrutura e serviços básicos.