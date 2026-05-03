Fora da Copa do Mundo, Cléber Machado acumulou salários elevados ao longo de sua passagem pela TV Globo e construiu uma grande fortuna, o que ajuda a explicar por que sua saída da emissora não representou um impacto imediato em sua vida financeira.

Sua demissão após 35 anos de casa chamou atenção e marcou o fim de uma longa trajetória na televisão. Atualmente na Record, o narrador segue ativo na carreira, mas com um cenário diferente daquele vivido por décadas na Globo.

Mesmo assim, engana-se quem pensa que ele depende exclusivamente do trabalho atual para manter seu padrão de vida. Ao longo dos anos, seus ganhos foram altos e constantes, especialmente a partir de 2008, quando os salários passaram a ser mais conhecidos.

Trajetória nas Copas e mudança de cenário

A relação com a Copa do Mundo sempre foi um dos pontos mais marcantes da carreira, com presença em diversas edições desde 1986, exceto nos anos de 1990 e 2022. No entanto, a próxima edição será justamente a primeira desde então sem sua participação, reforçando a mudança.

Nos anos mais recentes, ele já vinha perdendo espaço dentro da emissora, algo que ficou evidente durante a Copa do Catar. Após oito edições viajando para cobrir o torneio, acabou narrando diretamente dos estúdios no Rio de Janeiro.

Essa situação foi até mesmo lembrada em uma transmissão que homenageou Galvão Bueno, destacando o contraste entre os momentos vividos. O cenário evidenciou a nova fase enfrentada por Cléber Machado.

Ainda assim, ele já declarou que pretendia trabalhar pelo menos até a Copa de 2026, mantendo o planejamento de seguir ativo por mais alguns anos. Depois disso, a aposentadoria passou a ser considerada como um caminho natural.

Salários milionários e fortuna acumulada

Os números ajudam a entender como a fortuna foi construída ao longo dos anos, mesmo sem um valor exato divulgado publicamente. Estimativas baseadas nos salários mostram ganhos bastante elevados desde 2008.

Naquele período, após uma sondagem da Record, passou a receber cerca de R$ 200 mil mensais na Globo, o que já representava um patamar alto. Em 2012, recusando novamente uma proposta, teve aumento e chegou a R$ 500 mil por mês.

Já em 2019, houve uma redução salarial para R$ 250 mil mensais, valor mantido até o fim do contrato. Ainda assim, os ganhos continuaram expressivos e contribuíram diretamente para seu patrimônio.

Somando os valores aproximados desde 2008, o total chega a cerca de R$ 64,3 milhões recebidos. Esse cálculo reforça justamente o nível financeiro alcançado ao longo da carreira consolidada.

Em determinado momento, ele também recusou uma proposta de R$ 600 mil mensais da Record para narrar as Olimpíadas de Londres. O caso foi comentado por Milton Neves, destacando o impacto dessas negociações.

Créditos: Reprodução/Record

Quem assume a narração na Globo

Com a saída do narrador, a Globo já definiu como será a divisão das transmissões na próxima Copa do Mundo. A emissora inicia uma nova fase com mudanças importantes em sua equipe.

Everaldo Marques será o responsável por narrar os jogos da Seleção Brasileira na TV aberta durante o torneio, assumindo o papel principal. Ele já estava escalado anteriormente para a competição.

O narrador construiu uma carreira sólida na ESPN antes de chegar à Globo em 2020, o que reforça sua experiência no cenário esportivo. A escolha indica justamente uma transição planejada.

Além dele, outros nomes também terão destaque nas transmissões ao longo do torneio. Renata Silveira, Paulo Andrade, Gustavo Villani, Dandan Pereira e Luiz Carlos Jr vão se dividir nos demais jogos.

Assim, Cléber Machado segue com o futuro definido na televisão, mas com estabilidade financeira consolidada. Justamente por isso, pode conduzir sua carreira com mais tranquilidade mesmo fora da Copa do Mundo.