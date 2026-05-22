O Ceará registrou o melhor resultado do país no acompanhamento das condicionalidades de saúde do Bolsa Família durante a segunda vigência de 2025. Segundo dados do Ministério da Saúde, o estado alcançou cobertura de 90,78%, ficando acima da média nacional, que foi de 83,45%. O percentual também colocou o Ceará à frente do Piauí, que obteve 89,11%.

As condicionalidades representam compromissos que precisam ser cumpridos pelas famílias para manter o benefício. Entre as exigências estão o acompanhamento nutricional de crianças menores de sete anos, a atualização da vacinação e o pré-natal de gestantes.

No Ceará, mais de dois milhões de beneficiários foram acompanhados pela Atenção Primária à Saúde, incluindo crianças, gestantes e mulheres em idade fértil.

Atuação das equipes de saúde

O acompanhamento é realizado pelas equipes da Atenção Primária dos municípios, com apoio técnico da gestão estadual. As ações incluem capacitações e estratégias voltadas ao fortalecimento das políticas de alimentação e nutrição.

Para a gestora da Atenção Primária da Sesa, Thaís Facó, o resultado demonstra o compromisso das equipes de saúde com a população em situação de vulnerabilidade social.

Segundo a gestora, o trabalho não se limita à coleta de peso e altura dos beneficiários. As equipes também observam a situação nutricional, a segurança alimentar e outras condições de saúde das famílias atendidas.

Ceará Sem Fome + Saúde

A Sesa também mantém parceria com o programa Ceará Sem Fome por meio do eixo Ceará Sem Fome + Saúde. A iniciativa busca fortalecer o acompanhamento das famílias atendidas pelas cozinhas e pelo cartão do programa.

De acordo com Thaís Facó, a integração entre assistência social e saúde permite identificar situações que exigem atenção precoce, como insegurança alimentar, hipertensão, diabetes, tuberculose e hanseníase.