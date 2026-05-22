A Prefeitura de uma cidade brasileira anunciou a liberação de R$ 2 milhões para um novo benefício emergencial social, denominado “BEM – Benefício Emergencial Municipal”. Este programa foi criado com o objetivo de atender famílias em situação de vulnerabilidade social, proporcionando auxílio financeiro em um momento de necessidade.

O crédito extraordinário de R$ 2 milhões foi oficializado por meio de um decreto publicado no Diário Oficial do Estado (DOE). O documento autoriza um aumento no orçamento da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, que será a responsável pela execução do programa.

Os recursos serão utilizados para custear os pagamentos dos auxílios financeiros diretamente à população, beneficiando aqueles que mais precisam. Para viabilizar essa medida, a prefeitura remanejou verba da reserva de contingência do município.

Criação do Programa BEM

A criação do programa “BEM” foi formalizada por meio de uma lei complementar aprovada recentemente. Essa iniciativa faz parte das ações emergenciais da gestão municipal para ampliar a assistência social em Rio Branco.

O programa visa oferecer suporte financeiro, e garantir que as famílias em situação de risco tenham acesso a recursos que possam melhorar sua qualidade de vida. O decreto que institui o programa é assinado pelo prefeito Alysson Bestene, juntamente com os secretários municipais de Planejamento e Finanças.

A aprovação e implementação desse programa são um reflexo do compromisso da gestão em enfrentar os desafios sociais enfrentados pela população. A assistência social desempenha um papel crucial em momentos de crise, e a criação do programa “BEM” é um passo importante para fortalecer essa rede de apoio em Rio Branco.

Além disso, a iniciativa contribui para a promoção da dignidade e do bem-estar social, aspectos fundamentais para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e igualitária. A atuação da Prefeitura de Rio Branco nesse sentido é essencial para garantir que os cidadãos tenham acesso a condições mínimas de sobrevivência e dignidade.