Nesta sexta-feira (22), o Palmeiras anunciou a contratação de Alexander Barboza, que chega do Botafogo para fortalecer o setor defensivo do elenco alviverde. Mas o clube paulista não pretende parar apenas no zagueiro argentino e está próximo de fechar com mais um destaque do rival carioca.

O jogador em questão é Danilo. Segundo informação do jornalista Venê Casagrande, o Verdão é o time mais próximo da contratação do volante: “Hoje, a ida ao Palmeiras só não acontece depois da Copa do Mundo se aparecer um grande clube europeu interessado“.

Recentemente, o meio-campista rejeitou proposta de € 35 milhões (cerca de R$ 204 milhões) do Zenit, da Rússia. A ideia dele e de seu estafe é esperar uma oferta de alguma equipe do alto escalão europeu. Se isso não acontecer no andamento da janela, o Palestra surge como principal destino para ele.

Créditos: Vítor Silva/Botafogo

Ainda de acordo com Venê, a presidente palmeirense, Leila Pereira, está disposta a cobrir a investida do Zenit para garantir o retorno do atleta ao Allianz Parque. Além de qualificar o plantel de Abel, a ideia, também, é impedir a possibilidade de o jogador ir parar no Flamengo, outro que está interessado em sua contratação.

Palmeiras oficializou Barboza

Depois de um longo período de espera, o Verde finalmente pôde anunciar a chegada de Alexander Barboza. O zagueiro de 31 anos de idade assinou contrato válido até dezembro de 2028, com possibilidade de prorrogação por mais um.

O defensor está apto para treinar com o restante do elenco, mas só poderá jogar a partir do dia 20 de julho, dia em que abre a janela de transferências. Ele se diz feliz com a nova etapa da carreira e projeta fazer história com o manto palestrino.

“Estou muito feliz por essa nova experiência no futebol brasileiro. Tenho certeza de que vai dar certo, vou trabalhar para isso e estou com muita vontade de começar”, disse o zagueiro no vídeo de anúncio divulgado pelo clube paulista.