A Receita Federal anunciou que irá distribuir R$ 16 bilhões em restituições do Imposto de Renda de 2026, beneficiando mais de 8,7 milhões de contribuintes. Os contribuintes poderão consultar o 1º lote de restituições a partir de 22 de maio, às 10h.

O pagamento das restituições será realizado a partir de 29 de maio, data que também marca o fim do prazo para a entrega das declarações do Imposto de Renda. Este lote incluirá não apenas as restituições do exercício atual, mas também valores residuais de anos anteriores.

A Receita Federal destaca que, do total de R$ 16 bilhões, cerca de R$ 8,64 bilhões serão direcionados a contribuintes prioritários, como idosos, pessoas com deficiência e aqueles cuja maior fonte de renda é o magistério.

Grupos Prioritários

Os contribuintes prioritários incluem 256.697 idosos com mais de 80 anos, 2.256.975 contribuintes entre 60 e 79 anos, 222.100 pessoas com deficiência ou moléstia grave, e 1.054.789 que têm o magistério como principal fonte de renda. Além disso, 4.959.431 contribuintes que utilizarem a declaração pré-preenchida e optarem por receber a restituição via PIX também serão contemplados.

Os pagamentos das restituições do Imposto de Renda 2026 serão realizados em quatro lotes, com as seguintes datas: o 1º lote em 29 de maio, o 2º lote em 30 de junho, o 3º lote em 31 de julho e o 4º lote em 28 de agosto.

Para consultar a situação da restituição, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal e utilizar a opção “Meu Imposto de Renda”. O sistema oferece orientações para a consulta simplificada ou completa, permitindo que os contribuintes verifiquem se há pendências que possam impedir o pagamento.

A Receita Federal também disponibiliza um aplicativo para smartphones que facilita o acesso às informações sobre as restituições e a situação cadastral do CPF, tornando o processo mais acessível e eficiente para a população.