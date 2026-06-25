A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), reforçou nesta semana a mobilização voltada ao acompanhamento de saúde dos beneficiários do Programa Bolsa Família. A iniciativa busca ampliar a cobertura das condicionalidades exigidas pelo governo federal e garantir que gestantes e famílias com crianças pequenas mantenham seus dados atualizados dentro do sistema de acompanhamento.

Como parte da estratégia de intensificação, o município passou a promover o chamado “Dia D” todas as sextas-feiras em suas 42 Unidades Básicas de Saúde (UBSs). A ação tem como foco facilitar o acesso dos beneficiários aos serviços e incentivar a presença de responsáveis por crianças de até 7 anos e de gestantes que precisam realizar o monitoramento obrigatório de saúde.

O prazo referente à primeira vigência de 2026 segue aberto até o dia 10 de julho. Além de ser uma exigência para a permanência no programa de transferência de renda, o acompanhamento é considerado fundamental para a prevenção de problemas de saúde e para o diagnóstico precoce de situações de risco. Durante as avaliações, são realizados procedimentos como verificação do estado nutricional, medição de peso e altura das crianças, conferência do calendário de vacinação e acompanhamento do pré-natal das gestantes.

Segundo a SMS, o monitoramento das condicionalidades também contribui para o planejamento das políticas públicas de saúde, permitindo identificar com mais precisão casos de desnutrição, atrasos na imunização e possíveis complicações no desenvolvimento infantil e na saúde materna. Dessa forma, o município busca fortalecer ações preventivas e melhorar os indicadores de qualidade de vida da população atendida.

Para participar do acompanhamento, os beneficiários devem comparecer a uma UBS levando documentos pessoais com foto, preferencialmente CPF e Número de Identificação Social (NIS). Também é necessário apresentar a Caderneta da Criança para menores de 7 anos e, no caso de gestantes, a Caderneta da Gestante, que reúne informações importantes sobre o pré-natal e o histórico de acompanhamento médico.