Tecnologia e mobilidade são dois pontos que andam juntos cada vez mais. Entretanto, surgem questões do que é possível, ou não, em situações de trânsito nas ruas. Entre as várias questões, vamos citar uma em especial: celular no suporte do painel gera multa ao condutor?

Usar um suporte para celular dentro do veículo é permitido pela legislação brasileira. No entanto, a forma como o motorista utiliza o aparelho pode resultar em infrações graves e multas.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) não proíbe a instalação de suportes para smartphones, seja no para-brisa, no painel ou nas saídas de ar. O que a lei restringe é o manuseio do aparelho durante a condução.

Créditos: Valter Campanato/Agencia Brasil

Atenção para as regras e possíveis penalidades

Quando o uso é permitido?

O celular pode ser utilizado como navegador GPS desde que o trajeto seja programado antes do início da viagem e que o motorista apenas consulte as informações exibidas na tela.

Nessa situação, é permitido dar rápidas olhadas para verificar a rota, da mesma forma que se consulta o velocímetro ou os retrovisores. O uso de assistentes de voz para navegação e comandos também é uma alternativa autorizada.

Quando o uso se torna infração gravíssima?

O problema surge quando o condutor interage diretamente com o aparelho enquanto dirige. Conforme o Artigo 252 do CTB, manusear o celular durante a condução é uma infração gravíssima.

Isso inclui ações como alterar o trajeto no GPS, digitar endereços, trocar músicas, ler mensagens ou responder conversas, mesmo que o celular permaneça fixado no suporte.

Muitos motoristas acreditam que podem utilizar o aparelho enquanto aguardam o semáforo abrir ou durante congestionamentos. No entanto, se o veículo estiver na via e em condição de circulação, a utilização do celular continua sujeita à fiscalização.

A penalidade para esse tipo de infração é multa de R$ 293,47 e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Quando pode haver infração média?

Em algumas situações, o agente de trânsito pode enquadrar a conduta como infração média. Isso pode ocorrer, por exemplo, quando o motorista dirige com apenas uma das mãos por estar apoiando o braço para operar o aparelho ou quando o celular é colocado em posição que prejudica a visibilidade da via. Nesses casos, a penalidade é de R$ 130,16 e quatro pontos na CNH.

Fiscalização cada vez mais tecnológica

A fiscalização do uso indevido do celular ao volante tem se tornado mais eficiente com o auxílio de câmeras de alta resolução e sistemas inteligentes de monitoramento, capazes de identificar comportamentos que desviam a atenção do motorista da pista.

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