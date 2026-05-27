Os beneficiários do Bolsa Família em Araguaína devem realizar a atualização de seus dados de saúde até o dia 30 de junho. Atualmente, o município conta com 24.378 beneficiários do programa.

Essa atualização é essencial para garantir que as famílias recebam todos os serviços de saúde necessários, como a atualização do cartão de vacina e o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças.

Acompanhamento cadastral

A Prefeitura de Araguaína, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria de Assistência Social, está promovendo um acompanhamento cadastral. O objetivo é garantir que os beneficiários estejam em conformidade com as exigências do programa, que incluem a vacinação das crianças e a avaliação de mulheres e gestantes.

Essa ação é voltada para crianças menores de 7 anos, mulheres de 14 a 44 anos e gestantes, assegurando que recebam os cuidados necessários. Para realizar a atualização, os beneficiários devem comparecer a uma das 23 Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município.

É necessário apresentar um documento pessoal com foto, o Cartão do SUS e a Caderneta de Vacinação. A enfermeira Deborah Adriany de Sousa, responsável pela área técnica do Programa Bolsa Família na Saúde, destaca que a atualização é vital para o acesso a direitos básicos de saúde e educação.

Manter o acompanhamento em dia é crucial para evitar o bloqueio ou cancelamento do benefício. A atualização dos dados também permite que as famílias continuem recebendo o pagamento mensal do Bolsa Família e tenham acesso a outros programas sociais, como a Tarifa Social de Energia Elétrica.

O Bolsa Família é o principal programa de transferência de renda do Governo Federal, criado para combater a fome e a pobreza no Brasil. Ele oferece um benefício mensal para famílias com renda de até R$ 218 por pessoa, ajudando a suprir necessidades básicas.