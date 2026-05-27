O barulho constante vindo de cachorros em quintais e apartamentos virou um dos conflitos mais comuns dentro de condomínios e áreas residenciais. Em muitos casos, a situação começa apenas como um incômodo diário, mas pode acabar avançando para advertências, multas e até medidas judiciais.

A legislação brasileira deixa claro que ninguém é obrigado a conviver com ruídos excessivos e contínuos. O Art. 1.277 do Código Civil garante ao morador o direito de pedir o fim de interferências que prejudiquem o sossego, a saúde e até mesmo a segurança da vizinhança.

Além disso, o Art. 42 da Lei de Contravenções Penais trata a perturbação do sossego como infração. Justamente por isso, latidos frequentes e prolongados podem gerar responsabilização ao tutor, principalmente quando os registros de reclamação se tornam repetitivos.

Dentro dos condomínios, o procedimento normalmente começa com uma reclamação formal ao síndico. Depois disso, podem ocorrer advertências e multas previstas na convenção interna, sobretudo quando o dono do animal não adota medidas para reduzir o problema.

As normas condominiais também reforçam que o proprietário responde pelos atos de familiares, visitantes e animais. No entanto, a legislação não proíbe cães em apartamentos ou casas, mas exige equilíbrio para que o direito individual não afete a coletividade.

Créditos: Magnific

O que pode acontecer quando o problema continua

As regras técnicas da ABNT NBR 10.151 também são usadas como base nesses conflitos. A norma estabelece limites de ruído em áreas residenciais, enquanto registros persistentes de reclamaações e até laudos sonoros podem fortalecer ações judiciais e pedidos de indenização.

Outro ponto citado pela legislação envolve situações em que o cachorro permanece sozinho por longos períodos. Nesses casos, os latidos contínuos podem até indicar negligência ou maus-tratos, fazendo com que o conflito deixe de ser apenas um problema de convivência dentro do condomínio.