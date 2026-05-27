Brasileiros que antes viam Portugal como principal porta de entrada para a Europa agora estão deixando o país para tentar uma nova vida em outra nação do continente. O movimento tem ganhado força nos últimos meses e, justamente, envolve a busca por melhores salários e condições de vida.

Foi o que aconteceu com Paulo Geronimo, que decidiu se mudar com a família para a Espanha em 2025 após sete anos vivendo em Portugal. Segundo ele, o aumento da hostilidade contra brasileiros e as oportunidades de trabalho maiores pesaram na decisão de atravessar a fronteira.

Paulo afirma que já havia conseguido regularizar sua situação em Portugal, no entanto, passou a ouvir frases como “volta para a tua terra”. Com experiência como motorista de caminhão, ele recebeu a promessa de um contrato na Espanha e também trabalha no desenvolvimento de um aplicativo para conectar motoristas e empresas.

O interesse de brasileiros pela mudança cresceu ainda mais depois do anúncio da regularização extraordinária feita pelo governo espanhol. A medida pretende legalizar a situação de milhares de imigrantes que já estavam no país até o fim de dezembro de 2025.

Mônica Rovaris também decidiu deixar Portugal para viver na Galícia, no noroeste da Espanha, ao lado do marido e dos dois filhos. A professora universitária aposentada, que possui cidadania brasileira e italiana, relata que os serviços voltados aos imigrantes em Portugal enfrentam dificuldades e até mesmo atrasos em processos de renovação.

Créditos: Magnific

Espanha registra aumento de brasileiros

Dados do governo espanhol mostram que a comunidade brasileira oficialmente residente no país chegou a 195 mil pessoas em 2025. Em 2022, o número era de 156 mil, indicando um crescimento de aproximadamente 25% em apenas três anos.

Somente no último trimestre, 6,3 mil brasileiros se mudaram para a Espanha, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE). O Consulado do Brasil em Madri também percebeu aumento na procura por serviços consulares, reforçando a aceleração desse novo movimento migratório vindo de Portugal.