Quem é beneficiário do Bolsa Família precisa ficar atento as informações e normas que precisam ser cumpridas. Um bom exemplo disso vem de uma cidade brasileira, onde aqueles que não cumprirem uma obrigação, podem ter dor de cabeça.

Os beneficiários do Programa Bolsa Família que ainda não realizaram o acompanhamento obrigatório de saúde da primeira vigência de 2026 terão mais tempo para regularizar a situação. O Governo Federal prorrogou o prazo para o procedimento até o dia 17 de julho. O comparecimento é obrigatório, e a ausência pode resultar no bloqueio do benefício.

Em Feira de Santana, 56.818 beneficiários ainda precisam cumprir essa exigência. Ao todo, 135.084 pessoas devem passar pelo acompanhamento durante a primeira vigência de 2026.

Realizado duas vezes por ano — nos períodos de janeiro a junho e de julho a dezembro —, o acompanhamento faz parte das condicionalidades do Bolsa Família. Além de ser indispensável para a manutenção do benefício, o procedimento permite acompanhar as condições de saúde das famílias atendidas pelo programa.

Procedimento feito durante o atendimento aos beneficiários

Durante o atendimento, as equipes de saúde verificam o peso, a altura e a situação vacinal de crianças com menos de 7 anos. Também são acompanhadas mulheres entre 14 e 44 anos. No caso das gestantes, é necessário comprovar a realização das consultas de pré-natal e informar a data da última menstruação.

Créditos: Agência Brasil/Arquivo/MDS

Segundo a nutricionista da Atenção Primária à Saúde, Maria Porto, a iniciativa vai além do cumprimento das exigências do programa e desempenha um papel importante na prevenção e promoção da saúde.

“Esse acompanhamento permite identificar precocemente possíveis alterações no estado nutricional, verificar a atualização da vacinação das crianças e fortalecer o cuidado com a saúde da mulher e da gestante. Além de ser uma exigência do programa, é uma importante estratégia de promoção da saúde”, destacou.

Para realizar o acompanhamento, os beneficiários devem procurar a unidade de saúde de referência da região onde moram, apresentando o Cartão do Bolsa Família, um documento de identificação e a caderneta de vacinação das crianças, quando houver.