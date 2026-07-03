Ter um veículo e sair nas ruas não se resume “apenas” a dirigir. É preciso ficar ligado nas informações e atualizações que envolvem o trânsito, que em alguns casos sofrem alterações por um período temporário, como é o caso do Distrito Federal, algo que exige atenção dos condutores.

Motoristas que circulam pelo Distrito Federal devem ficar atentos às mudanças no trânsito entre sexta-feira (3) e domingo (5). O Detran-DF realizará intervenções viárias no Setor de Clubes Esportivos Sul (SCES) devido à realização do Na Praia Festival.

Além disso, no sábado (4), alterações também serão implantadas na Esplanada dos Ministérios e na Via Palácio Presidencial por causa da corrida Black Night Run.

Créditos: Tãnia Rego/Agência Brasil

Trechos em que vias serão interditados

No SCES Trecho 2, quatro retornos serão interditados durante o evento. Apenas o retorno localizado nas proximidades da Associação dos Servidores do Banco Central (Asbac) permanecerá liberado para o tráfego.

A rotatória que dá acesso ao Na Praia Festival também será bloqueada, e o Detran-DF instalará sinalização especial e painéis eletrônicos para orientar os motoristas sobre os desvios e alterações no trânsito.

Nas imediações do Na Praia Parque, serão disponibilizadas vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCDs), idosos, táxis e veículos de transporte por aplicativo.

Ao longo dos dias de evento, equipes do Detran-DF atuarão em pontos estratégicos e realizarão patrulhamento para organizar o fluxo de veículos, garantir a segurança viária, fiscalizar infrações de trânsito e auxiliar na travessia de pedestres.