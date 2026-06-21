Quem é beneficiário do Bolsa Família tem algumas obrigações para serem cumpridas, até mesmo para evitar dores de cabeça como a suspensão do pagamento das parcelas. Prova disso vem de uma convocação feita em uma famosa cidade brasileira.

A Prefeitura de Petrópolis, no Rio de Janeiro, está convocando as famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que ainda não realizaram o acompanhamento de saúde obrigatório de 2026. O prazo para regularizar a situação termina em 30 de junho, e os beneficiários devem procurar a unidade de saúde mais próxima para cumprir a exigência.

O acompanhamento é uma das condicionalidades do programa federal e tem como finalidade monitorar a saúde das famílias, contribuindo para a prevenção de doenças e para a promoção da qualidade de vida.

Devem participar do acompanhamento crianças menores de sete anos, gestantes e mulheres com idade entre 14 e 44 anos. No caso das crianças, são realizadas medições de peso e altura para avaliar o crescimento e o desenvolvimento, além da conferência da caderneta de vacinação.

Créditos: MDAS/Divulgação

Procedimento para as gestantes e mulheres entre 14 e 44 anos

Para as gestantes, o acompanhamento inclui consultas de pré-natal, com monitoramento de peso e altura, garantindo cuidados essenciais para a saúde da mãe e do bebê ao longo da gravidez.

Já as mulheres entre 14 e 44 anos precisam participar de alguma atividade de acompanhamento em saúde, como consultas ou ações em grupo, podendo também passar pela aferição de peso e altura.

“Manter o acompanhamento em dia é fundamental para o cuidado com a saúde da família e para o cumprimento das exigências do Programa Bolsa Família, evitando possíveis pendências cadastrais junto ao benefício”, destacou a secretária de Saúde, Clarissa Rippel.

O atendimento está sendo realizado nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e pelas equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF).