Pais de Curitiba passam a contar com um novo requisito para acessar o serviço de teleconsulta infantil oferecido pela rede municipal de saúde: o cadastro do CPF dos filhos no sistema e-Cidadão da Prefeitura. A medida é necessária para liberar o atendimento remoto destinado a crianças a partir de 5 anos de idade.

O serviço integra a Central Saúde Já, que realiza atendimentos por telefone no número 3350-9000 e busca agilizar a orientação médica em casos leves. Situações comuns, como febre baixa, dor de garganta e mal-estar, podem ser avaliadas inicialmente por meio de triagem de risco antes de eventual encaminhamento para consulta virtual com profissionais da Secretaria Municipal da Saúde.

O fluxo de atendimento funciona de forma simples: o responsável entra em contato com a central, descreve os sintomas e passa pela avaliação inicial. Caso haja indicação, a criança é direcionada para uma teleconsulta. Após a avaliação médica, a receita pode ser emitida digitalmente e acessada pelo aplicativo Saúde Já, permitindo que os medicamentos sejam retirados na unidade de saúde mais próxima.

A proposta busca reduzir a necessidade de deslocamentos até unidades básicas de saúde ou unidades de pronto atendimento, especialmente em quadros clínicos leves, mas que ainda exigem orientação profissional. Segundo a administração municipal, o modelo também ajuda a desafogar os serviços presenciais e agiliza o início do tratamento.

A Central Saúde Já funciona diariamente. De segunda a sexta-feira, o atendimento ocorre das 7h às 22h, incluindo feriados. Nos finais de semana, o horário é das 8h às 20h, garantindo cobertura ampliada à população.

Para o atendimento infantil, no entanto, há exigências específicas. A criança precisa ser residente e estar cadastrada no SUS de Curitiba, além de ter o CPF registrado no e-Cidadão. Mesmo quando incluída como dependente no aplicativo, a teleconsulta só é liberada mediante esse cadastro individual, e o atendimento deve ocorrer com a presença de um responsável legal durante a chamada por vídeo.