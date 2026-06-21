O cenário das megaestruturas de transporte no Brasil se prepara para uma transição histórica. Conhecida formalmente como Ponte Presidente Costa e Silva, a icônica travessia Rio-Niterói está prestes a transferir parte de seu protagonismo no ranking nacional para o Nordeste, impulsionada pelo avanço das obras na Bahia.

Inaugurada em março de 1974, a imponente ligação sobre a Baía de Guanabara estende-se por 13,29 quilômetros — dos quais mais de 8,8 quilômetros erguem-se diretamente sobre a lâmina d’água. Concebida para eliminar a necessidade de um exaustivo contorno terrestre de cem quilômetros, a obra mobilizou uma força de trabalho superior a 10 mil operários. Hoje, a estrutura suporta o tráfego diário de cerca de 150 mil automóveis, consolidando-se como uma artéria vital fluminense.

Contudo, a soberania da engenharia do Sudeste enfrenta a ascensão de um novo empreendimento. O projeto que conectará Salvador à Ilha de Itaparica projeta uma extensão contínua de 12,4 quilômetros edificados integralmente em ambiente marinho. A iniciativa visa dinamizar a malha rodoviária regional e mitigar o gargalo logístico atualmente dependente do sistema de balsas.

O canal principal da estrutura carioca alcança 72 metros de altura para viabilizar o tráfego naval, um marco técnico que agora ganha paralelo na Baía de Todos-os-Santos.

Embora o complexo do Rio de Janeiro preserve uma magnitude monumental em sua composição total, a futura travessia baiana consagrar-se-á como a maior infraestrutura de extensão puramente marítima do continente sul-americano. O impacto socioeconômico estimado prevê uma profunda transformação no fluxo de capitais e no deslocamento populacional do recôncavo baiano.