O Flamengo bateu o martelo a respeito da situação de Everton Cebolinha. O atacante está em fim de vínculo com o clube da Gávea e virou alvo de outros times do futebol nacional, como o rival Vasco. Mas o Mengão não trabalha com a ideia de liberá-lo antes do término do compromisso, em dezembro.

A partir de julho, o camisa 11 poderá assinar um pré-contrato com qualquer outra agremiação e, assim, sair de graça ao final da temporada. Acontece que a diretoria rubro-negra não está muito preocupada com isso e pretende mantê-lo no elenco até lá.

Uma saída antecipada só ocorrerá em caso de compensação financeira. Ou seja, quem quiser tirá-lo do Ninho do Urubu em julho precisará abrir os cofres. O detalhe, porém, é que isso não se aplica ao Cruzmaltino, grande rival do Mais Querido.

Segundo informações da Agência RTI Esporte, o presidente flamenguista, Luiz Eduardo Baptista (Bap), descartou quaisquer chances de abrir negociações com o Vasco. Para além da rivalidade, a relação das diretorias não é boa e o Gigante da Colina não terá sucesso mesmo se apresentar uma boa proposta.

Créditos: Gilvan de Souza/Flamengo

Vasco monitora volante da Europa

Enquanto mantém um olho em Cebolinha, o Cruzmaltino coloca o outro em Vitor Carvalho, de 28 anos, que atualmente defende o Sporting de Braga, de Portugal. A equipe carioca estuda a possibilidade de uma proposta de empréstimo com opção de compra.

Por conta do preço do volante, 4 milhões de euros (aproximadamente R$ 23,4 milhões), a aquisição definitiva é vista como improvável neste momento. Além da volancia, Vitor também pode jogar de zagueiro, o que tornaria o elenco vascaíno mais versátil.

Reforçar o setor de meio de campo é uma das prioridades do clube na janela de transferências de julho. Em caso de saída de Hugo Moura, que tem proposta do futebol japonês, a movimentação ganha ainda mais importância.