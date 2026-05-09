O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) anunciou novas regras que permitem que os beneficiários do Bolsa Família realizem a troca para outro benefício mensal que garante R$ 1.621.

Essa mudança foi divulgada em 4 de maio e possibilita que as famílias façam um desligamento voluntário do programa, visando uma melhor adequação às suas necessidades financeiras.

Benefício De Prestação Continuada (BPC)

O novo benefício disponível para os beneficiários do Bolsa Família é o Benefício de Prestação Continuada (BPC), que é operacionalizado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Este benefício é destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade social e garante uma renda mensal de R$ 1.621.

Os beneficiários que optarem pelo desligamento do Bolsa Família para solicitar o BPC estarão protegidos durante a análise do pedido pelos órgãos competentes. Essa proteção assegura que as famílias não fiquem desamparadas enquanto aguardam a aprovação do novo benefício.

Os canais para solicitar o desligamento foram ampliados, permitindo que o procedimento seja realizado diretamente nas gestões municipais ou do Distrito Federal, pelo Sistema de Benefícios ao Cidadão (Sibec), ou pelo aplicativo oficial do Bolsa Família.

Com a nova regra, a organização dos procedimentos para a troca entre o Bolsa Família e o BPC foi simplificada. A partir da análise realizada pelo INSS, se houver incompatibilidade nas condições de renda ou nas regras de elegibilidade, isso pode impedir que os beneficiários recebam os dois benefícios ao mesmo tempo.

Nesse contexto, ao solicitar o BPC, o responsável familiar pode autorizar o desligamento do Bolsa Família, se necessário. É importante ressaltar que o BPC é destinado a idosos com 65 anos ou mais e a pessoas com deficiência de baixa renda que não têm meios de se sustentar.