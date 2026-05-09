O Banco do Brasil implementou uma nova regra que impacta os clientes que possuem o cartão Ourocard Mastercard Black. A mudança significativa se refere ao acesso gratuito às salas VIP do Aeroporto de Guarulhos, que foi encerrado.

Para que os clientes possam manter esse benefício, agora é necessário atingir um gasto mínimo trimestral de R$ 15 mil no cartão de crédito. Antes da mudança, os titulares do cartão Ourocard Mastercard Black podiam acessar as salas VIP apenas por terem o cartão ativo, sem a exigência de metas de gastos.

Com a nova regra, caso o gasto mínimo de R$ 15 mil não seja alcançado, o cliente terá que pagar uma taxa de US$ 35 (equivalente a R$ 186,28) para acessar a sala VIP, além de R$ 200 para cada acompanhante, limitado a três pessoas. Essa decisão tem gerado questionamentos entre os usuários do cartão.

Tendência entre instituições financeiras

A adoção dessa nova regra pelo Banco do Brasil segue uma tendência observada em outras instituições financeiras. Diversos bancos, como Bradesco, BTG e C6 Bank, também implementaram políticas semelhantes, exigindo que seus clientes atinjam gastos mínimos trimestrais de R$ 15 mil para manter benefícios associados a cartões de crédito.

Essas mudanças visam incentivar o uso dos cartões em compras, especialmente internacionais, e aumentar a concentração de gastos pessoais e empresariais. É importante destacar que, nas demais salas do programa Mastercard Airport Experiences (LoungeKey), o acesso é sempre pago, independentemente das metas de gastos.

Portanto, a mudança no Banco do Brasil não altera a política de acesso a essas salas, que permanece inalterada. Os clientes ainda podem utilizar essas áreas, mas terão que arcar com os custos, independentemente de suas despesas.

O Banco do Brasil justifica a implementação dessa nova regra como uma forma de concentrar os gastos dos clientes no cartão de crédito, promovendo um aumento no uso em diversos tipos de transações.