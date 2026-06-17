O Banco Banrisul passou a oferecer um período de carência para os empréstimos consignados destinados aos servidores públicos estaduais. Nas novas contratações e operações de refinanciamento, os clientes poderão contar com até quatro meses antes do vencimento da primeira parcela, medida que amplia a flexibilidade financeira dos beneficiários.

A novidade contempla servidores do Poder Executivo, Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas e Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. As operações podem ser realizadas de forma digital, por meio do aplicativo do Banrisul, ou presencialmente nas agências da instituição.

De acordo com o presidente do Banrisul, Fernando Lemos, a iniciativa segue a mesma linha das medidas recentemente adotadas pelo Governo Federal para aposentados e pensionistas do INSS.

“Essa adequação está alinhada às políticas públicas mais recentes e moderniza o crédito consignado, oferecendo um período adicional de fôlego financeiro às famílias. Com isso, os clientes têm mais tempo para reorganizar o orçamento de maneira segura e responsável”, destacou.

Créditos: Divulgação/Banrisul

Mudanças no consignado do INSS também foi implantada

O Banrisul também promoveu alterações na modalidade de crédito consignado destinada aos aposentados e pensionistas do INSS. Os beneficiários passaram a contar com carência de até três meses para o pagamento da primeira parcela.

Além disso, o prazo máximo de financiamento foi ampliado para até 108 parcelas, o equivalente a nove anos. Anteriormente, o limite era de 96 meses, ou oito anos.

Outra mudança é a obrigatoriedade da validação das operações por biometria facial no aplicativo Meu INSS. A medida tem como objetivo reforçar a segurança das contratações e reduzir o risco de fraudes, proporcionando maior proteção aos beneficiários.