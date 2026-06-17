Enquanto os holofotes da Copa do Mundo de 2026 estão voltados para os grandes astros do futebol, uma comparação entre os salários de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo chama atenção. Os dois jogadores seguem entre os atletas mais bem pagos do planeta, mas os valores recebidos atualmente mostram uma diferença significativa em favor do português.

Lionel Messi chega embalado por uma grande atuação na competição. O camisa 10 da Argentina marcou três gols na vitória sobre a Argélia, sendo o principal destaque da partida e reforçando sua importância para a seleção campeã mundial. Fora dos gramados, porém, seus ganhos são inferiores aos do maior rival da geração.

O empresário Jorge Más, proprietário do Inter Miami, revelou que Messi recebe entre US$ 70 milhões e US$ 80 milhões por temporada. Convertendo os valores para a moeda brasileira, o montante varia entre R$ 355,3 milhões e R$ 406,1 milhões por ano. O acordo inclui ainda a futura participação do craque argentino como sócio da equipe norte-americana.

Na prática, isso significa que Messi embolsa mensalmente algo entre R$ 29,6 milhões e R$ 33,8 milhões. Embora o valor seja extremamente elevado, ele fica distante do rendimento de Cristiano Ronaldo no futebol saudita.

Segundo informações divulgadas pela imprensa europeia, Cristiano Ronaldo recebe cerca de 209 milhões de euros por temporada no Al-Nassr, o equivalente a aproximadamente R$ 1,23 bilhão por ano. Além do salário, o português também teria recebido 15% das ações do clube, ampliando ainda mais seu patrimônio.

Com isso, os vencimentos mensais de CR7 chegam a cerca de R$ 102,5 milhões. A diferença impressiona: o atacante português ganha mais de três vezes o valor recebido por Messi a cada mês.

Curiosamente, enquanto Messi já brilhou em campo ao marcar três gols na estreia da Argentina diante da Argélia, Cristiano Ronaldo vive a expectativa de seu primeiro compromisso nesta edição da Copa do Mundo. O astro português entra em campo cercado de atenção, carregando não apenas o status de um dos maiores jogadores da história, mas também o posto de atleta mais bem remunerado entre as duas lendas do futebol mundial.