Nesta quarta-feira (17), às 17h (de Brasília), Inglaterra e Croácia se enfrentam no Estádio AT&T, em Dallas, nos Estados Unidos, em partida válida pela primeira rodada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026. Antes da bola rolar, pedimos para o Gemini, inteligência artificial do Google, proteger o que acontecerá em campo.

Para a IA, o favoritismo do duelo está do lado inglês. O time comandado por Thomas Tuchel vive melhor momento técnico, tem mais profundidade de elenco e deve tentar controlar a posse de bola desde o apito inicial. Enquanto isso, os croatas tentarão se fechar para explorar os espaços com velocidade.

Apesar dessa configuração, o English Team não terá vida fácil. Aliás, muito pelo contrário: será uma partida disputada e decidida nos detalhes. No fim prevalecerá o favoritismo inglês e a fase espetacular de Harry Kane, um dos melhores jogadores da temporada.

“Previsão: Vejo uma partida muito estratégica e travada no início, com a Inglaterra buscando controlar a posse de bola e a Croácia explorando a transição rápida. Acredito em uma vitória inglesa por 2 a 1, com o faro de gol de Harry Kane decidindo o confronto em um jogo que será definido nos detalhes”, aponta a inteligência artificial.

Créditos: Instagram/Harry Kane

Croácia bateu a Inglaterra em 2018

Para os ingleses, o jogo de hoje também é uma espécie de revanche. Isso porque o adversário de logo mais levou a melhor no enfrentamento entre ambos no Mundial de 2018, disputado na Rússia. Os croatas venceram por 2 a 1.

Mario Mandzukic e Iván Perisic marcaram os gols croatas, enquanto Kieran Trippier diminuiu para os ingleses. Luka Modric e companhia avançaram, mas pararam na poderosa França na grande decisão. Os franceses ganharam a final por 4 a 2 e, assim, conquistaram o mundo do futebol pela segunda vez.