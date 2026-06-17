Atento ao mercado da bola, o Internacional visa fortalecer seu setor defensivo para a sequência da temporada. Enquanto isso, o clube gaúcho trata de possíveis saídas no plantel, como a de Alan Rodríguez, que desperta o interesse do Nacional, do Uruguai.

As informações dão conta de que o tricampeão da Copa Libertadores já iniciou conversas com a diretoria colorada pelo volante. Ainda não há uma definição a respeito do assunto, mas as tratativas seguem e um desfecho positivo para ambos os lados pode acontecer até o fim da janela de transferências.

Para tirá-lo do Argentinos Juniors, em 2025, o Colorado topou pagar US$ 4 milhões. O uruguaio de 26 anos de idade chegou ao Beira-Rio com status de potencial titular e destaque da equipe. Contudo, uma sequência de problemas físicos atrapalharam o processo de adaptação e ele ainda é uma incógnita.

Embora tenha recebido boas oportunidades, especialmente na temporada passada, o meio-campista não conseguiu se firmar no time titular. Em 2026, ele soma apenas 13 partidas disputadas, sem nenhuma participação em gol.

Créditos: Instagram/Alan Rodríguez

Inter mira Samir e outro zagueiro

Por outro lado, o Internacional trabalha para tentar concretizar a contratação de Samir, do Al-Najma, da Arábia Saudit. De acordo com o repórter Kaliel Dorneles, o clube gaúcho realizou uma oferta pelo defensor de 31 anos de idade.

Apesar de ter contrato até 2027, o jogador cogita deixar a agremiação saudita após o rebaixamento na primeira divisão nacional. O Colorado, por sua vez, aguarda uma posição dos representantes para dar andamento nas tratativas.

Além da equipe vermelha, os rivais Corinthians e São Paulo também monitoram o atleta, bem como equipes da Turquia e da China. Cria do Flamengo, Samir fez carreira no exterior, somando passagens por Udinese, Hellas Verona, Watford, Tigres e Mazatlán.

Por fim, vale destacar outros alvos do Internacional no mercado da bola. Assim como Samir, estão na mira Guillermo Maripán e Lucas Fasson para qualificar o setor defensivo.