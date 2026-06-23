Os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) com Número de Identificação Social (NIS) final 1 têm uma notícia importante nesta quarta-feira (24): o início do pagamento dos benefícios referentes ao mês de junho.

O órgão federal começa a liberar os valores para aposentados, pensionistas e segurados que recebem auxílios previdenciários, seguindo o cronograma oficial previamente estabelecido. A liberação ocorre de forma escalonada, conforme o dígito final do cartão de benefício, o que ajuda a organizar o fluxo de pagamentos ao longo dos dias.

De acordo com o calendário divulgado, os pagamentos de benefícios de até um salário mínimo começam nesta quarta-feira (24) para quem possui NIS final 1. Na sequência, os depósitos continuam de forma progressiva nos dias seguintes, alcançando todos os segurados até o início de julho.

Para este grupo, o cronograma segue da seguinte forma: final 1 em 24/jun, final 2 em 25/jun, final 3 em 26/jun, final 4 em 29/jun, final 5 em 30/jun, final 6 em 01/jul, final 7 em 02/jul, final 8 em 03/jul, final 9 em 06/jul e final 0 em 07/jul.

Já os segurados que recebem valores acima de um salário mínimo terão o pagamento realizado em datas posteriores, também organizadas conforme o número final do benefício. Nesse caso, o cronograma estabelece: finais 1 e 6 em 01/jul, finais 2 e 7 em 02/jul, finais 3 e 8 em 03/jul, finais 4 e 9 em 06/jul e finais 5 e 0 em 07/jul.

O INSS reforça que o escalonamento dos depósitos é uma medida padrão adotada mensalmente para garantir maior controle operacional e evitar sobrecarga no sistema bancário. Assim, cada beneficiário deve ficar atento à sua data específica para o recebimento.