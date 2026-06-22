Atualmente existem alguns programas de assistência muito conhecidos no Brasil, um deles é o Pé-de-Meia. Entretanto, muitos beneficiários se perguntam como o dinheiro do auxílio pode render mais, e exatamente sobre esse tema, chega uma importante notícia envolvendo o Caixa Tem.

Os beneficiários do programa Pé-de-Meia passaram a contar com uma nova opção para aplicar os recursos recebidos pelo incentivo educacional do governo federal. Além da tradicional poupança, os estudantes agora poderão direcionar os valores para o Tesouro Selic, título público atrelado à taxa básica de juros da economia brasileira.

A novidade foi oficializada por meio de uma parceria entre a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), a Caixa Econômica Federal, o Ministério da Educação (MEC) e a B3, a bolsa de valores do Brasil.

Embora o acordo tenha sido formalizado recentemente, a funcionalidade já estava disponível desde novembro no aplicativo Caixa Tem. Segundo os órgãos envolvidos, cerca de 50 mil estudantes participantes do programa já aderiram ao investimento em títulos do Tesouro Direto.

Atualmente, o Pé-de-Meia beneficia aproximadamente 4 milhões de estudantes da rede pública por meio de incentivos financeiros voltados à permanência e conclusão do ensino médio.

Créditos: Divulgação/Agência Brasil

Educação financeira como incentivo

De acordo com o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, a iniciativa busca estimular a educação financeira entre os jovens ao permitir que eles decidam onde desejam aplicar seus recursos.

Segundo ele, a possibilidade de escolha incentiva os estudantes a buscar informações sobre investimentos e compreender melhor conceitos relacionados ao planejamento financeiro e à formação de patrimônio.

A proposta é que o estudante avalie as características de cada modalidade e tome uma decisão consciente entre manter os recursos na poupança ou direcioná-los ao Tesouro Selic.

Todo o processo de escolha do investimento será realizado diretamente pelo aplicativo Caixa Tem, utilizado para o pagamento dos benefícios do programa.

Por meio da plataforma, os estudantes poderão consultar informações sobre as modalidades disponíveis, acompanhar o rendimento das aplicações e verificar a evolução do patrimônio acumulado.

Segundo a Caixa Econômica Federal, o aplicativo apresenta explicações sobre as diferenças entre poupança e Tesouro Selic, auxiliando os beneficiários na tomada de decisão.

Tesouro Selic traz segurança ao investimento

Assim como ocorre na poupança, os recursos aplicados no Tesouro Selic não estão sujeitos a perdas do capital investido quando mantidos até o resgate, sendo considerados uma alternativa de baixo risco.

O rendimento acompanha a taxa Selic, definida pelo Banco Central, e foi escolhido para integrar o programa justamente por oferecer segurança e previsibilidade aos estudantes.

A medida também busca aproximar os jovens do mercado financeiro de forma simples e acessível, criando uma porta de entrada para o universo dos investimentos.

Criado em 2024 pelo Ministério da Educação, o Pé-de-Meia é destinado a estudantes do ensino médio da rede pública pertencentes a famílias de baixa renda. O programa oferece incentivos financeiros para estimular a permanência dos alunos na escola e reduzir a evasão escolar.

Os participantes recebem parcelas mensais de R$ 200 mediante comprovação de matrícula e frequência escolar. Esses valores podem ser sacados a qualquer momento. Além disso, ao concluir cada ano letivo, o estudante recebe um depósito adicional de R$ 1 mil. Esse montante fica reservado e só pode ser retirado após a conclusão do ensino médio.

Há ainda um incentivo extra de R$ 200 destinado aos alunos que participam do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Somando os pagamentos mensais, os depósitos anuais e o bônus pela participação no Enem, o valor total recebido ao longo do ensino médio pode chegar a R$ 9,2 mil por estudante.

Com a inclusão do Tesouro Selic entre as opções de investimento, o programa amplia seu alcance ao combinar incentivo educacional, formação de poupança e educação financeira para milhões de jovens brasileiros.