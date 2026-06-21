Vini Jr. não poupou esforços para comportar familiares e amigos nos Estados Unidos durante a disputa da Copa do Mundo de 2026. Enquanto isso, a família de Neymar, seguindo o exemplo do camisa 7 do Real Madrid, também resolveu investir pesado na acomodação visando o período do torneio.

Alugada por Neymar pai, a mansão localizada em Orlando, na Flórida, está avaliada em nada menos que R$ 73 milhões. A casa pode hospedar até 36 pessoas e possui 16 quartos, sendo alguns deles inspirados em Star Wars, uma das maiores franquias da história do cinema.

Além da grande quantidade de dormitórios, o imóvel tem um salão de jogos com sinuca, totó e mesa de pôquer, um dos passatempos preferidos do craque. A residência luxuosa também conta com academia, uma sala com garrafão para jogar basquete, uma pequena pista de boliche e fliperamas.

Na parte interna, são 20 banheiros, há uma sauna seca e um lounge com poltronas, piscina térmica e mesa de massagem. Já na parte de fora, chama atenção a grande piscina em diferentes níveis, com cadeiras, espreguiçadeiras, sofá e área gourmet com churrasqueira.

Créditos: Reprodução/@vivihomesorlando

Vini Jr. alugou casa de R$ 55 milhões

Conforme destacado anteriormente, Vini e a família não pouparam esforços para se acomodarem nos EUA. A mansão de luxo localizada em Saddle River, uma das áreas mais valorizadas de Nova Jersey, está avaliada em R$ 55 milhões.

A casa servirá de base para a família do atacante durante o Mundial. A estrutura contempla uma área construída tem quase mil metros quadrados, com um total de 8 mil metros quadrados de extensão. A arquitetura clássica lembra os tradicionais castelos da França.

O aluguel na alta temporada ultrapassa os 15 mil dólares por dia, quantia que na cotação atual equivale a cerca de 78 mil reais. Um investimento que, sem dúvidas, cabe no bolso de um dos jogadores de futebol mais bem pagos da atualidade.