São Paulo reúne dois símbolos marcantes que ajudam a definir sua identidade: a tradição gastronômica e o avanço tecnológico. A história da pizza na cidade remonta ao início do século XX, quando imigrantes italianos, vindos sobretudo de Nápoles, trouxeram a receita simples de massa com molho de tomate, que rapidamente se espalhou pelos bairros operários e ganhou o gosto popular.

Com o passar das décadas, a capital paulista se consolidou como referência mundial no consumo do prato. Estima-se que os paulistanos consumam cerca de 1 milhão de pizzas por dia, número que coloca a cidade atrás apenas de Nova York no ranking global. O hábito se tornou tão enraizado que São Paulo passou a ser reconhecida como a “capital da pizza” no Brasil.

Além da gastronomia, a cidade também ganhou destaque internacional no campo da inovação. De acordo com o Global Innovation Index 2025, elaborado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI/WIPO), São Paulo figura entre os 100 principais polos de inovação do mundo, ocupando a 49ª posição. O levantamento considera indicadores como produção científica, patentes internacionais e investimentos em startups.

No total, o ecossistema paulistano reúne mais de 24 mil publicações científicas, 684 pedidos de patentes e cerca de 1.587 operações de capital de risco, consolidando a cidade como um dos principais centros de inovação da América Latina e, claro, o número 1 do Brasil.