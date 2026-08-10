O programa Gás do Povo libera nesta segunda-feira (10) uma nova rodada de recargas gratuitas para cerca de 3,2 milhões de famílias. O benefício atende pessoas de baixa renda inscritas no Cadastro Único. A recarga é destinada exclusivamente ao botijão de 13 quilos.

A quantidade de recargas disponíveis ao longo do ano varia conforme o tamanho da família. Núcleos formados por duas ou três pessoas podem receber quatro recargas anuais. Já famílias com quatro integrantes ou mais têm direito a seis recargas durante o ano.

Quantidade depende do número de integrantes

Na prática, famílias menores recebem uma nova recarga a cada três meses. Para os grupos maiores, o intervalo entre os benefícios é de aproximadamente dois meses. O crédito anterior permanece disponível até o dia 9 do mês em que uma nova recarga é liberada.

O benefício não representa um depósito em dinheiro para que a família compre o gás livremente. A gratuidade é aplicada diretamente na aquisição do botijão em estabelecimentos autorizados. O programa também não cobre o preço do vasilhame nem eventuais despesas relacionadas à entrega.

Créditos: Divulgação MDS

Como utilizar a recarga gratuita

A retirada do botijão deve ocorrer em uma revendedora credenciada que tenha aderido ao programa. A consulta dos estabelecimentos disponíveis pode ser feita pelo aplicativo Meu Social – Gás do Povo ou pela página oficial da Caixa. A validação acontece eletronicamente na maquininha Azulzinha.

O responsável familiar pode confirmar a utilização com o cartão com chip do Bolsa Família e senha. Também é possível utilizar um cartão de débito da Caixa ou informar o CPF junto ao código enviado ao celular cadastrado. Quando existe beneficiário do BPC no domicílio, o responsável legal pode realizar a operação.

Para participar, a família precisa ter pelo menos duas pessoas e renda mensal por integrante de até meio salário mínimo. Também é necessário manter o Cadastro Único atualizado nos últimos 24 meses. O CPF do responsável familiar deve estar regularizado.