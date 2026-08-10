O Celular Seguro foi criado para facilitar a proteção de aparelhos em situações de roubo, furto ou perda. A ferramenta permite emitir um alerta rapidamente. Com isso, o usuário pode solicitar bloqueios importantes para reduzir possíveis prejuízos.

Como fazer o cadastro

O serviço pode ser acessado pelo aplicativo ou pela plataforma na internet. Para entrar, é necessário utilizar uma conta GOV.BR com CPF e senha. Depois, o usuário deve aceitar os termos de uso e cadastrar seus dispositivos.

Também é possível indicar pessoas de confiança para agir em situações emergenciais. Esses contatos poderão emitir um alerta em nome do proprietário. Não existe limite para a quantidade de celulares que podem ser cadastrados na plataforma.

O telefone deve ser incluído na opção de cadastro disponível no serviço. Durante o procedimento, o usuário informa se é o titular da linha. Caso não seja, será necessária a autorização do responsável pela linha para concluir o registro.

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O que fazer depois do roubo

Se o aparelho for roubado, furtado ou perdido, o alerta pode ser emitido pelo próprio usuário ou por uma pessoa de confiança. É preciso selecionar o telefone afetado e acionar a opção correspondente. Após o envio, a plataforma gera um número de protocolo.

Esse protocolo deve ser guardado pelo usuário para eventuais atendimentos posteriores. O alerta permite bloquear diferentes serviços relacionados ao aparelho. Entre as possibilidades estão o próprio celular, a linha telefônica e acessos vinculados a instituições financeiras.

Uma das vantagens é que a vítima pode utilizar outro celular, tablet ou computador para registrar a ocorrência. O procedimento não exige cadastro prévio para comunicar o problema. Também não é necessário informar o IMEI do aparelho durante a emissão do alerta.

Criado em dezembro de 2023, o Celular Seguro já reúne milhões de usuários em todo o país. Em 2025, a plataforma registrou 98.786 alertas, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública. O Governo também prevê ampliar a integração do serviço com as polícias civis.