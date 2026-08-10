Mais de 11 milhões de trabalhadores brasileiros estavam com depósitos do FGTS em atraso até junho. A dívida acumulada pelas empresas chegou a R$ 12,6 bilhões. O problema pode afetar o trabalhador quando ele mais precisa utilizar os recursos.

Como identificar o problema no FGTS

O empregador deve depositar mensalmente 8% do salário bruto do funcionário no Fundo de Garantia. Mesmo que o valor apareça normalmente no contracheque, o pagamento pode não ter sido efetivamente transferido. Por isso, acompanhar o extrato é uma forma de identificar possíveis irregularidades.

Um trabalhador descobriu a falta dos depósitos ao consultar o aplicativo oficial do FGTS. Segundo o relato, a empresa não fazia os recolhimentos desde novembro do ano passado. A situação só ficou evidente quando os funcionários passaram a conferir individualmente os registros disponíveis.

Atrasos podem aparecer após demissão

Os números mostram que o problema cresceu em relação ao levantamento anterior. Em setembro do ano passado, cerca de 9,5 milhões de trabalhadores tinham depósitos pendentes, enquanto a dívida empresarial somava R$ 10 bilhões. Agora, são 11 milhões de pessoas e R$ 12,6 bilhões.

A falta de recolhimento pode causar transtornos principalmente após o desligamento do trabalhador. Há casos em que funcionários descobrem a irregularidade justamente quando precisam sacar o fundo. Além da demissão sem justa causa, o FGTS pode ser utilizado em situações previstas em lei.

Créditos: Arquivo/SIFAM

O que fazer se houver depósitos pendentes

Entre as possibilidades estão aposentadoria, doenças graves, determinadas situações de emergência e financiamento da casa própria. Se os depósitos não foram realizados, o saldo disponível pode ser menor que o esperado. O trabalhador também pode enfrentar dificuldades para acessar valores que deveriam estar registrados.

Ao identificar diferenças no extrato, o trabalhador pode procurar o Ministério do Trabalho para registrar a situação. A consulta e o acompanhamento periódico ajudam a reunir informações sobre os depósitos que deveriam ter sido realizados pela empresa.