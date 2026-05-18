O Besiktas voltou a movimentar os bastidores do Corinthians ao indicar que aceita pagar 10 milhões de euros para contratar um dos principais nomes do elenco na próxima janela. O interesse do clube turco cresce.

O goleiro Hugo Souza é quem aparece no centro das conversas envolvendo a equipe de Istambul e o time paulista. Aos 27 anos, o arqueiro já deixou claro internamente que sonha em retornar ao futebol europeu.

Interesse europeu aumenta antes da janela

O Corinthians já esperava novas investidas pelo jogador no meio do ano, principalmente depois da repercussão causada pela proposta feita pelo Milan no fim de 2025. Na ocasião, a diretoria entendeu que os valores apresentados não eram suficientes para liberar o atleta.

Mesmo assim, a oferta do futebol italiano mexeu com Hugo Souza, sobretudo pelo projeto esportivo e pelos salários previstos. O acordo apresentado pelo Milan incluía vencimentos até três vezes maiores do que aqueles recebidos no Parque São Jorge.

Agora, o Besiktas surge como mais um interessado na contratação do goleiro para a próxima temporada europeia. A sinalização de uma proposta na casa dos 10 milhões de euros passou a ser tratada com atenção dentro do Corinthians.

Apesar do interesse turco, existe um entendimento entre diretoria e estafe de que o goleiro só deve sair em caso de proposta superior a 13 milhões de euros. O valor é considerado o mínimo aceitável para iniciar uma negociação definitiva.

Corinthians pode ficar no “prejuízo”

Além da questão financeira, o Corinthians também analisa o impacto técnico de uma possível saída de Hugo Souza na temporada. O clube entende que perder o goleiro neste momento poderia afetar o planejamento para o restante de 2026.

Outro ponto debatido internamente envolve os direitos econômicos do atleta, já que o Corinthians possui apenas 60% em uma futura venda. Dessa forma, uma negociação pelos valores citados renderia cerca de R$ 35 milhões ao clube paulista.

A avaliação feita nos bastidores é de que o montante seria considerado baixo diante do atual mercado internacional. Por isso, a diretoria acredita que negociar Hugo Souza abaixo da pedida representaria uma perda para o elenco.

O presidente Osmar Stabile já avisou aos representantes do jogador que pretende facilitar uma transferência ao exterior, mas apenas dentro das condições consideradas ideais pelo clube. A decisão também leva em conta o desejo do atleta de atuar novamente na Europa.

Créditos: Rodrigo Coca/Corinthians

Expectativa por convocação e aguardo pela janela

Enquanto o mercado segue atento à situação, Hugo continua ganhando status dentro do Corinthians. O goleiro disputou 28 partidas em 2026 e sofreu 21 gols, mantendo presença constante entre os titulares da equipe.

O bom desempenho recente também colocou o nome do jogador na pré-lista da Seleção Brasileira, aumentando a expectativa por uma convocação para a Copa do Mundo. Internamente, isso também contribui para a valorização do atleta no mercado.

A multa rescisória de Hugo Souza para equipes do exterior está fixada em 100 milhões de euros, embora o Corinthians trabalhe com números mais próximos da realidade atual do mercado. Ainda assim, o clube não demonstra pressa para concluir uma venda.

A próxima janela de transferências, programada entre 20 de julho e 11 de setembro, promete manter o tema em evidência nos bastidores do Corinthians. Justamente por isso, a situação do goleiro segue sendo tratada como prioridade pela diretoria paulista.