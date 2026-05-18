A nova lista de convocados do Brasil para a disputa da Conmebol Liga Evolução 2026 chamou atenção por contar com um goleiro do Botafogo entre os nomes escolhidos para representar o país. O torneio será disputado no início de junho, no Equador, e movimenta justamente atletas que vêm ganhando espaço nas seleções nacionais.

No entanto, a convocação divulgada não envolve a tradicional equipe principal do futebol de campo. A Liga Evolução 2026 é uma competição de futebol de areia organizada pela CONMEBOL, reunindo as categorias Principal e Sub-20 entre os dias 3 e 7 de junho. O Brasil terá pela frente Venezuela, Peru, Colômbia e os anfitriões equatorianos.

A presença do goleiro Teleco, do Botafogo-RJ, acabou se tornando um dos destaques da lista da Seleção Brasileira de futebol de areia na categoria Principal. Ao lado dele, também foi convocado Xandy, do ABC/Galinhos-RN, formando assim a dupla de arqueiros escolhida para a sequência da competição continental.

Brasil chega com mudanças para o torneio

O treinador Chicão Castelo Branco precisou lidar com ausências importantes para montar a convocação da Seleção Principal de futebol de areia. Isso porque diversos atletas não puderam ser chamados em razão da temporada europeia, algo que influenciou diretamente nas escolhas feitas para os confrontos da Liga Evolução 2026.

Justamente por conta desse cenário, o comandante decidiu manter boa parte dos jogadores que estiveram presentes no Desafio Internacional contra a Guatemala, realizado no começo deste mês. A ideia foi preservar uma base que já vinha atuando junta recentemente.

Além de Teleco e Xandy, a lista principal conta com os fixos Digão, do Cruzeiro-MG, e Matheus “Show”, do Vasco da Gama-RJ. Os alas convocados foram Dener, do Sampaio Corrêa-MA, Fabrício, do América/Touros-RN, Miguel Júnior, do Ceilândia-DF, e Zé Lucas, do ABC/Galinhos-RN.

Entre os pivôs escolhidos para defender o Brasil estão Jefferson Pitimbu, do Vitória-BA, e Robinho, do Juventos-SC. A comissão técnica aposta justamente na manutenção dessa estrutura para tentar um bom desempenho diante dos adversários da Zona Norte.

Sub-20 mantém base campeã da Liga Evolução

Na categoria Sub-20, o técnico Juninho optou por seguir um caminho diferente e praticamente repetiu o grupo campeão da Liga Evolução 2025 no futebol de areia. A decisão veio após o título conquistado no Guarujá, em março deste ano, resultado que fortaleceu a confiança no elenco.

Os goleiros convocados para a equipe foram Driei, do Botafogo-RJ, e Girlian, do Vitória-BA. Já no setor defensivo, os fixos chamados foram João Pedro e Yuri, ambos do Flamengo-RJ, além de Warlison, do Sampaio Corrêa-MA.

A lista ainda conta com Carlos e Kawan, do Botafogo-RJ, além de Eduardo, do Sampaio Corrêa-MA, entre os alas selecionados para a competição continental. O setor ofensivo será formado pelos pivôs Daniel, do Sampaio Corrêa-MA, e Matheus, do Cruzeiro-MG.

Créditos: Rafael Ribeiro/CBF

Equador receberá confrontos da Zona Norte

A disputa da Conmebol Liga Evolução 2026 reunirá 10 países sul-americanos divididos entre Zona Norte e Zona Sul no futebol de areia. O Brasil ficou justamente no grupo da Zona Norte e terá uma sequência intensa de partidas ao longo dos primeiros dias de junho.

Durante o torneio, as equipes brasileiras das categorias Principal e Sub-20 enfrentarão Venezuela, Peru, Colômbia e Equador. A expectativa é de uma competição equilibrada, principalmente pelo nível das seleções envolvidas e pela continuidade dada aos grupos convocados.

Mesmo com mudanças causadas pelas ausências de atletas que atuam fora do país, a convocação brasileira chega cercada de expectativa. E a presença de nomes do Botafogo, incluindo o goleiro Teleco, reforça o destaque de clubes que seguem fornecendo atletas para a Liga Evolução 2026 do futebol de areia.