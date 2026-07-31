O atacante Rodrigo Castillo tornou-se alvo de consulta do Boca Juniors, mas o jogador reafirmou o desejo de seguir no elenco do Fluminense. O clube argentino buscou entender a situação do atleta visando reforçar seu setor ofensivo para a sequência da temporada atual.

Rodrigo Castillo chegou ao Tricolor em março, tornando-se a contratação mais cara da história do clube das Laranjeiras. A negociação totalizou US$ 13 milhões, valor que incluiu encargos tributários acertados entre as partes no momento da transação com o Lanús.

O jogador não demonstrou abertura para retornar ao futebol argentino neste momento de sua carreira profissional. A investida não avançou para negociações concretas, mantendo o atleta como uma peça importante dentro do atual planejamento técnico da equipe Tricolor.

Crescimento das categorias de base em Xerém: Fluminense

Enquanto a equipe principal lida com sondagens externas. O Fluminense segue investindo na revelação de novos talentos em seu Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras. O zagueiro Lucas, promessa das categorias de base, assinou seu primeiro vínculo profissional nesta quinta-feira, dia 30.

Com apenas 16 anos, o jovem atleta firmou compromisso com o clube válido até julho de 2029. O zagueiro descreveu a assinatura como uma oportunidade única e destacou a importância de manter o foco no trabalho diário dentro do ambiente de formação do Tricolor.

Estrutura de formação profissional

A valorização dos atletas formados em Xerém é uma estratégia constante para garantir a renovação do elenco profissional. O zagueiro Lucas mencionou que o objetivo central de todo jogador da base é subir para a equipe principal e conquistar títulos importantes pelo clube.

O processo de assinatura contou com o suporte da família do jovem, um detalhe citado por ele como essencial para sua motivação inicial. O contrato longo reflete a política administrativa do Fluminense de assegurar seus talentos precoces contra assédios do mercado nacional e Internacional.