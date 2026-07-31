Ativo no mercado da bola, o Palmeiras segue em busca de reforços para a sequência da temporada de 2026. Como de praxe, vários nomes são ligados ao clube paulista, uma das principais forças do continente atualmente. Nos últimos dias, a bola da vez passou a ser Luiz Henrique.

Alvo do Flamengo, o atacante do Zenit, da Rússia, também começou a ser especulado como um possível reforço do Verdão. Mas, ao que tudo indica, isso está mais conectado a um desejo de torcedores manifestado nas redes sociais do que a algo concreto de fato.

De acordo com informação do jornalista Jorge Nicola, o nome do ponta sequer foi mencionado nos bastidores da Academia de Futebol. O Palestra não pretende fazer nenhuma movimentação voltada para o setor ofensivo, uma vez que conta com peças como Allan, Ramón Sosa e Jhon Arias para atuar nos lados do ataque.

A diretoria continua atenta ao mercado, de olho em oportunidades, porém não trata a chegada de atletas nesta janela como prioridade. O entendimento é de que o plantel de Abel Ferreira está bem servido de opções e um reforço só chegaria ser fosse para elevar o patamar do grupo, como era o caso de Danilo, do Botafogo.

Créditos: Instagram/Luiz Henrique

Palmeiras entra em campo pela Copa do Brasil

Líder do Campeonato Brasileiro, o Verde vira a chave neste fim de semana para as oitavas de final da Copa do Brasil. No domingo (2), às 16h (de Brasília), o time alviverde recebe o Fortaleza, no Nubank Parque, para abrir o confronto eliminatório.

As equipes voltarão a se enfrentar na próxima quarta-feira (5), às 21h30, no Castelão, fechando o duelo. Quem levar a melhor no placar agregado avança de fase. Em caso de empate, a vaga será decidida na disputa de pênaltis.

Além do Brasileirão e da Copa do Brasil, a equipe de Abel também tem pela frente neste segundo semestre o mata-mata da Copa Libertadores da América.