O nome de David Neres foi ligado ao Cruzeiro no noticiário do mercado da bola nos últimos dias. O clube mineiro está atrás de atacante nesta janela de transferências e o brasileiro, que atualmente defende as cores do Napoli, da Itália, seria um de seus alvos.

Mas, de acordo com informações recentes, o negócio não deve acontecer. Pessoas próximas ao jogador de 29 anos de idade garantem que um retorno ao futebol brasileiro neste momento está fora de cogitação. Mesmo que não fique no Napoli, ele dá preferência por permanecer na Europa.

Por conta da idade e da rodagem que possui no Velho Continente, o ponta tem mercado e não teria dificuldades para encontrar uma nova agremiação por lá. Ainda assim, seu desejo é cumprir o contrato atual e seguir atuando no Diego Armando Maradona, casa da equipe italiana.

O vínculo de Neres com o Napoli é válido até meados de 2028. Segundo dados do site Transfermarkt, especializado em valores de mercado, ele está avaliado em 23 milhões de euros, quantia que na cotação atual corresponde a R$ 134,4 milhões.

Créditos: Instagram/David Neres

Cruzeiro segue procura por atacantes

A Raposa chegou a reforçar o setor ofensivo do elenco comandado pelo técnico Artur Jorge nas últimas semanas. Foram acordados 12 milhões de dólares para tirar Gabriel Pec do Los Angeles Galaxy, franquia da Major League Soccer, e repatriá-lo.

Acontece que Pec sofreu uma fratura logo na primeira partida como titular e, por conta disso, ficará afastado dos gramados por um longo período. Além de Pec, outro que também sofreu uma grave lesão e ficará um bom tempo fora é Luis Sinisterra.

São duas baixas significativas para o segundo semestre da temporada, no qual as disputas pelos títulos se acirram. Para compensar as perdas, portanto, a diretoria celeste segue atenta ao mercado em busca de reforços para o ataque.