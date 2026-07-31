Diante das desavenças entre Fifa e Uefa, a presença dos países europeus na Copa do Mundo de 2030 está ameaçada. Tendo isso em vista, pedimos para o Gemini, inteligência artificial do Google, projetar quem poderá levar a melhor no torneio mais impostante do futebol em uma disputa sem as seleções do Velho Continente.

Em primeiro lugar, convém destacar que a sede mudaria. Espanha e Portugal, integrantes da federação europeia, deixariam a realização da competição com o Marrocos. Nesse cenário, a IA vê o Brasil como o franco-favorito por conta dos talentos individuais, levando a melhor sobre os adversários restantes.

A Argentina seria a principal ameaça da equipe de Carlo Ancelotti, apesar de atravessar uma transição de geração, com o Uruguai figurando logo atrás. Os dois países vão sediar os jogos de abertura, o que pode representar uma força a mais para ambos – e existe a possibilidade de jogarem a primeira fase toda em seus territórios.

A mesma lógica, segundo o Gemini, seria aplicada ao Marrocos, que poderia aprontar e ser uma das zebras da competição. Outros dois representantes africanos, Senegal e Nigéria também chegariam em condições de surpreender. Já os Estados Unidos, com sua evolução nos últimos anos, promete estar com uma geração forte.

Créditos: Rafael Ribeiro/CBF

IA coloca Brasil como campeão da Copa do Mundo de 2030

Conforme destacado anteriormente, a IA coloca a Seleção Brasileira à frente dos demais países na simulação da Copa sem os europeus. A tecnologia dá vantagem ao time canarinho tanto em relação à gestão de elenco quanto ao lado tático.

“Sem a necessidade de quebrar os blocos defensivos hipercompactos da França, Alemanha ou Inglaterra, o futebol ofensivo brasileiro encontraria muito mais espaço para fluir. A final mais provável seria um épico confronto sul-americano — Brasil x Argentina ou Brasil x Uruguai —, terminando com a Seleção Brasileira conquistando o título e consolidando a hegemonia da CONMEBOL em um mundo sem a Europa”, aponta o Gemini.