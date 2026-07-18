O pagamento do Bolsa Família terá calendário unificado em julho para beneficiários que vivem em municípios afetados pela estiagem. No Rio Grande do Norte, 124 cidades serão contempladas pela medida, entre elas Mossoró, permitindo que todas as famílias aptas recebam o benefício na mesma data, independentemente do final do Número de Identificação Social (NIS).

De acordo com Mônica Raquel, coordenadora do Cadastro Único em Mossoró, a unificação elimina o cronograma escalonado normalmente utilizado. Como o dia 20 cairá em uma segunda-feira, os depósitos serão antecipados para o sábado, dia 18, contemplando todos os beneficiários com cadastro regular, atualizado e sem pendências.

Créditos: Divulgação/Agência Brasil

A antecipação alcança moradores dos seguintes municípios potiguares

Açu, Afonso Bezerra, Água Nova, Alexandria, Almino Afonso, Alto do Rodrigues, Angicos, Antônio Martins, Apodi, Areia Branca, Arez, Bodó

B: Boa Saúde, Bom Jesus, Brejinho. C: Caicó, Caiçara do Norte, Caiçara do Rio do Vento, Campo Grande, Campo Redondo, Carnaúba dos Dantas, Carnaubais, Caraúbas, Ceará-Mirim, Cerro Corá, Coronel Ezequiel, Coronel João Pessoa, Cruzeta, Currais Novos

D: Doutor Severiano. E: Encanto, Equador, Espírito Santo. F: Felipe Guerra, Fernando Pedroza, Florânia, Francisco Dantas, Frutuoso Gomes. G: Galinhos, Goianinha, Governador Dix-Sept Rosado, Grossos, Guamaré. I: Ielmo Marinho, Ipanguaçu, Itajá, Itaú, Jaçanã.

J: Jandaíra, Janduís, Japi, Jardim de Angicos, Jardim de Piranhas, Jardim do Seridó, João Câmara, José da Penha, Jucurutu. L: Lagoa d’Anta, Lagoa de Pedras, Lagoa de Velhos, Lagoa Salgada, Lajes, Lajes Pintadas, Lucrécia, Luís Gomes.

M: Macaíba, Macau, Major Sales, Marcelino Vieira, Martins, Maxaranguape, Messias Targino, Monte Alegre, Mossoró. N: Natal. O: Olho-d’Água do Borges, Ouro Branco.

P: Paraná, Paraú, Parelhas, Parnamirim, Passa e Fica, Passagem, Patu, Pau dos Ferros, Pedra Grande, Pedra Preta, Pedro Avelino, Pendências, Pilões, Portalegre, Pureza.

R: Rafael Fernandes, Rafael Godeiro, Riacho da Cruz, Riacho de Santana, Riachuelo, Rio do Fogo, Rodolfo Fernandes.

S: Santa Cruz, Santana do Matos, Santana do Seridó, Santo Antônio, São Bento do Norte, São Bento do Trairí, São Fernando, São Francisco do Oeste, São João do Sabugi, São José do Campestre, São José do Seridó, São Miguel, São Paulo do Potengi, São Pedro, São Rafael, São Tomé, Senador Elói de Souza, Serra Caiada, Serra de São Bento, Serra Negra do Norte, Serrinha, Serrinha dos Pintos, Severiano Melo, Sítio Novo.

T: Tangará, Tenente Ananias, Tibau, Timbaúba dos Batistas, Triunfo Potiguar. U: Umarizal, Upanema. V: Venha-Ver e Vera Cruz.