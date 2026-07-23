Famílias atendidas pelo Bolsa Família em municípios da Paraíba com situação de emergência ou estado de calamidade pública já podem sacar a parcela de julho sem aguardar o calendário tradicional. A antecipação começou no dia 20 e beneficia moradores de cidades afetadas por eventos climáticos reconhecidos pelo Governo Federal.

A medida elimina a necessidade de seguir as datas organizadas pelo último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Com isso, todos os beneficiários das localidades contempladas recebem o pagamento no mesmo dia. A iniciativa busca garantir acesso mais rápido aos recursos em momentos de maior necessidade.

Liberação também alcança outros estados

Além da Paraíba, a antecipação foi autorizada para municípios do Amazonas, Roraima, Paraná, Sergipe e Rio Grande do Norte. As cidades incluídas enfrentam consequências provocadas por enchentes, estiagens prolongadas e outros desastres naturais. O objetivo é reduzir os impactos dessas ocorrências sobre as famílias de baixa renda.

Na Paraíba, a lista reúne dezenas de municípios, entre eles João Pessoa, Bayeux, Santa Rita, Conde, Alhandra, Rio Tinto, Sapé, Areia, Ingá e Lagoa Seca. Todas as famílias cadastradas nessas localidades recebem o benefício de forma unificada. A regra vale enquanto permanecer a autorização concedida pelo Governo Federal.

Créditos: Agência Brasil

Prazo pode ser ampliado

A autorização para o pagamento antecipado possui validade inicial de dois meses. Caso a situação de emergência ou calamidade continue após esse período, a prefeitura poderá solicitar uma nova prorrogação. Se aprovada, a unificação dos pagamentos será mantida por mais dois meses.

O pedido de renovação deve seguir os procedimentos estabelecidos pelos órgãos responsáveis pelo programa. A análise considera o reconhecimento oficial da situação de emergência e a necessidade de continuidade da medida. Dessa forma, o benefício permanece adaptado às condições enfrentadas pelas famílias atingidas.

No Rio Grande do Norte, mais de uma centena de municípios também foi incluída na liberação antecipada, enquanto Amazonas, Roraima, Paraná e Sergipe tiveram cidades contempladas pela mesma decisão. Os moradores dessas localidades igualmente podem sacar a parcela sem observar o calendário do NIS.





